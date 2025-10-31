NTN24
Viernes, 31 de octubre de 2025
Detenciones arbitrarias

Denuncian que dos estudiantes de arte y dos productores de Venezuela fueron detenidos arbitrariamente por el Sebin cerca a Tocorón

octubre 31, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Cárcel de Tocorón - EFE
Al parecer, se encontraban realizando un trabajo de preproducción cuando fueron abordados por las autoridades de dicho penal.

La ONG de derechos humanos Surgentes denunció que dos estudiantes de arte y dos productores en Venezuela fueron detenidos arbitrariamente por el Servicio de Inteligencia (Sebin).

Se trata de los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Noel Cisneros y Katiuska Castillo, así como las productoras Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra.

Según la entidad, las cuatro personas fueron secuestradas este viernes cuando se encontraban realizando un trabajo especial de grado en las cercanías del penal de máxima seguridad de Tocorón (Aragua).

Al parecer, las personas se encontraban realizando labores de preproducción cuando fueron abordados por las autoridades de dicho penal, donde fueron recluidos cientos de detenidos en las protestas poselectorales contra la polémica reelección de Nicolás Maduro en 2024.

A través de un comunicado, la ONG que denunció el caso señaló: "En esta actividad, al parecer, tomaron una fotografía de la fachada del Centro Penitenciario, lo que generó que cerca de las 11 de la mañana la custodia perimetral los abordara y les retirara las cédulas y les indicara que debían esperar porque serían entrevistados".

Ante dicha situación, Surgentes pidió la liberación de todos los jóvenes detenidos de manera arbitraria de "inmediato".

La crítica situación en Venezuela bajo el régimen de Maduro ha sido alertada por diferentes ONG, así como defensores de derechos humanos, quienes denuncian un recrudecimiento de las detenciones "arbitrarias" a manos de cuerpos de seguridad no identificados.

A dichas denuncias se sumó una advertencia de una misión de expertos de la ONU que aseguró que la persecución política en Venezuela se intensifica cada vez más.

De acuerdo con datos de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 875 personas detenidas por motivos políticos.

