“En octubre el régimen secuestró un venezolano cada 15 horas”: Orlando Moreno, coordinador del comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela

La cifra de tenidos en Venezuela no para de crecer. Según Vente Venezuela, 49 personas fueron secuestradas, de ellas 8 fueron liberados sin presentación ante un juez, 41 siguen como rehenes políticos, 23 de ellos son de Vente Venezuela, 8 de otros partidos políticos y 8 de la sociedad civil.

Orlando Moreno, coordinador del comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar de estas detenciones arbitrarias y aseveró que “la tiranía ha vuelto a su naturaleza más criminal”.

“El terror se sigue apoderando en Venezuela, solo en el mes de octubre el régimen de Nicolás Maduro secuestró a 49 venezolanos y 8 fueron interrogados brutalmente después de ser liberados, es una cifra récord, de las 49 personas 23 de ellas de Vente Venezuela con el fin de debilitar a María Corina Machado y a su equipo. En el último mes se ha perpetrado una detención arbitraría cada 15 horas, lo que demuestra que la tiranía ha vuelto a su naturaleza más criminal”, aseveró el invitado.

“Solamente analizando esta lista de octubre vemos un perfil claro y es que el régimen está persiguiendo a todos los sectores, no solamente a las personalidades de alto perfil… Es un ataque sistemático contra la posición política que incomoda al régimen y esto lo hacen porque se sienten asfixiados, no es un signo de fortaleza, sino de desesperación y debilidad, por eso arrecian la política del terror, porque es lo único que les queda”, complementó Moreno.