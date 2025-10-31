NTN24
Viernes, 31 de octubre de 2025
Viernes, 31 de octubre de 2025
Presos políticos en Venezuela

“En octubre el régimen secuestró un venezolano cada 15 horas”: Orlando Moreno, coordinador del comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela

octubre 31, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El funcionario aseveró tantas detenciones “demuestran que la tiranía ha vuelto a su naturaleza más criminal”.

La cifra de tenidos en Venezuela no para de crecer. Según Vente Venezuela, 49 personas fueron secuestradas, de ellas 8 fueron liberados sin presentación ante un juez, 41 siguen como rehenes políticos, 23 de ellos son de Vente Venezuela, 8 de otros partidos políticos y 8 de la sociedad civil.

Orlando Moreno, coordinador del comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar de estas detenciones arbitrarias y aseveró que “la tiranía ha vuelto a su naturaleza más criminal”.

o

“El terror se sigue apoderando en Venezuela, solo en el mes de octubre el régimen de Nicolás Maduro secuestró a 49 venezolanos y 8 fueron interrogados brutalmente después de ser liberados, es una cifra récord, de las 49 personas 23 de ellas de Vente Venezuela con el fin de debilitar a María Corina Machado y a su equipo. En el último mes se ha perpetrado una detención arbitraría cada 15 horas, lo que demuestra que la tiranía ha vuelto a su naturaleza más criminal”, aseveró el invitado.

“Solamente analizando esta lista de octubre vemos un perfil claro y es que el régimen está persiguiendo a todos los sectores, no solamente a las personalidades de alto perfil… Es un ataque sistemático contra la posición política que incomoda al régimen y esto lo hacen porque se sienten asfixiados, no es un signo de fortaleza, sino de desesperación y debilidad, por eso arrecian la política del terror, porque es lo único que les queda”, complementó Moreno.

Temas relacionados:

Presos políticos en Venezuela

Régimen de Maduro

Venezuela

Libertad

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es irresponsable y chantajista": críticas a propuesta de Lula da Silva de "mediar" entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“En octubre el régimen secuestró un venezolano cada 15 horas”: Orlando Moreno, coordinador del comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Cientos de miles de migrantes afectados en EE. UU.: DHS pone fin a la extensión automática de los permisos de trabajo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Nueva carrera nuclear o jugada estratégica? Esto dicen los expertos sobre declaraciones de Trump que ponen en alerta al mundo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Maduro bromeó sobre supuesta tenencia de una bomba nuclear en Venezuela: "Ustedes no sabían"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es la relación del Cartel de los Soles con grupos armados colombianos?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Vladimir Putin (EFE)
Rusia

Rusia reiteró su apoyo al régimen de Maduro y envió amenazante advertencia: "Estamos preparados para responder"

Fusiles de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron hallados durante operativo policial en Río de Janeiro - Foto referencia EFE
Brasil

Fusiles de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron hallados durante operativo policial en Río de Janeiro

Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro bromeó sobre supuesta tenencia de una bomba nuclear en Venezuela: "Ustedes no sabían"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Armas nucleares

¿Nueva carrera nuclear o jugada estratégica? Esto dicen los expertos sobre declaraciones de Trump que ponen en alerta al mundo

Detenciones en Estados Unidos - EFE
Crisis por deportaciones entre EE.UU. y Colombia

Gobierno Trump busca acelerar las deportaciones para cumplir con la meta de 600 mil por año

Más de Actualidad

Ver más
Receta para Halloween | Foto Canva
Ponte al Día

Calabazas rellenas de queso crema: la receta fácil y deliciosa para sorprender en Halloween

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

Despliegue militar | Foto AFP
Despliegue militar

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Juan Guillermo Cuadrado marcó su primer gol con Pisa -Foto: AFP
Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado volvió al gol: el centrocampista fue protagonista en el empate de Pisa ante el Milán

Receta para Halloween | Foto Canva
Ponte al Día

Calabazas rellenas de queso crema: la receta fácil y deliciosa para sorprender en Halloween

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

Kim Kardashian aseguró que compartir la custodia de sus hijos con Kanye West ha sido “realmente difícil”
Kim Kardashian

Kim Kardashian reveló en la nueva temporada de su reality que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral y culpó a Kanye West por su estado de salud

Despliegue militar | Foto AFP
Despliegue militar

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Hombre contando dólares y bolívares - Foto de referencia: EFE
Precio del dólar en Venezuela

Dólar en Venezuela mantiene otra semana en alza y cierra este viernes en Bs. 214,42

Luis Ratti
Régimen de Maduro

Esta es la lista de venezolanos en el exilio a los que Luis Ratti solicita "anular" la nacionalidad

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda