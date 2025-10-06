Denuncian que el Cartel de los Soles habría financiado la campaña de la correísta Luisa González en Ecuador

El periodista Javier Negre ha lanzado una serie de acusaciones que han sacudido el panorama político ecuatoriano.

En una reciente declaración, Negre afirmó que el Cartel de los Soles habría financiado al Foro de Sao Paulo y la campaña presidencial de Luisa González en Ecuador.

Negre, fundador de “La Derecha Diario" también aseguró que existen medios de comunicación financiados por la izquierda, presuntamente liderada por el expresidente Rafael Correa, que buscan "sabotear" al gobierno del actual mandatario Daniel Noboa.

Ante ello, el periodista utilizó sus redes sociales para hacer un llamado directo al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

Negre sugirió que se le retirara la visa a la excandidata presidencial González, argumentando: "Avisó al Christopher Landau que la mujer financiada por el narcodictador Maduro, que blanquea el Cartel de los Soles y ataca a Trump, anda en Estados Unidos conspirando contra un presidente elegido democráticamente como Daniel Noboa".

Por su parte, Landau respondió desde su cuenta oficial, acompañado del logo de "El Quitavista", que "revisará la situación de Luisa González".

“Si me mandan una lista, la revisaremos con placer”, agregó.

Mientras tanto, ni Luisa González ni representantes del gobierno ecuatoriano han emitido declaraciones oficiales en respuesta a estas acusaciones.