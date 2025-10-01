NTN24
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Ecuador

¿Qué tan cerca está el fin del paro nacional en Ecuador?

octubre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
La movilización ya completa 10 días y el nivel de violencia ha ido aumentando conforme pasa el tiempo.

Se cumplen 10 días del paro nacional en Ecuador se fue convocado debido a la eliminación de subsidios al combustible. El presidente Daniel Noboa se reúne con sus ministros, mientras que la iglesia hace un llamado al diálogo.

La comunidad Indígena de la Sierra Norte anunció una tregua temporal y mostraron disposición de diálogo con el gobierno.

o

Para analizar este tema se conectaron en Club de Prensa de NTN24 los periodistas Hernán Higuera y Arahi Vega, quienes coincidieron en que este paro es atípico y diferente a los ocurridos en 2019 y 2022.

Es un paro diferente al del 2019 o 2022 (…) estamos en un punto muerto, no hay un acercamiento público entre dirigentes indígenas y el gobierno aunque hay una posibilidad de conversación”, aseguró Higuera

“Es un paro nacional atípico empezando porque la capital, Quito, no es el epicentro, además la violencia ha empezado a escalar en estos diez días y se han ido sumando provincias, entonces, si bien no es un paro como los anteriores, la violencia está escalando”: indicó Vega, periodista del diario La Hora

Temas relacionados:

Ecuador

Paro Nacional

Daniel Noboa

Indígenas Ecuador

Combustible

Economía

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Dirigentes políticos de oposición denuncian amenazas y atentados en diferentes regiones de Colombia: "falta apoyo y respaldo del Gobierno"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cómo ha sido la respuesta de Colombia a la migración venezolana?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Crisis alimentaria en Venezuela: 70% de los hogares enfrentan dificultades para acceder a alimentos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cómo interpretar la escalada de declaraciones de Trump y Maduro en medio del despliegue en el Caribe?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Senadores demócratas piden ante la Corte Suprema mantener el TPS para venezolanos en Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan cerca está el fin del paro nacional en Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Actualidad

Ver más
Buque militar estadounidense/ Ilhan Omar - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Congresistas del ala más radical del Partido Demócrata se movilizan con una resolución para impedir la escalada militar del Gobierno Trump en el Caribe

Nicolás Maduro

Como un Cuartel: Maduro pide reorganizar "doctrina y combate" de la Vinotinto tras quedar fuera del Mundial

Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Estados Unidos

Secretario de Defensa de EE.UU. envió mensaje al régimen venezolano: “La única persona que debería de estar preocupada es Nicolás Maduro”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Buque militar estadounidense/ Ilhan Omar - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Congresistas del ala más radical del Partido Demócrata se movilizan con una resolución para impedir la escalada militar del Gobierno Trump en el Caribe

François Bayrou, primer ministro de Francia - Foto AFP
Francia

Parlamento tumba el segundo gobierno de Francia en nueve meses: el primer ministro presentará su dimisión oficialmente el martes

Nicolás Maduro

Como un Cuartel: Maduro pide reorganizar "doctrina y combate" de la Vinotinto tras quedar fuera del Mundial

Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Estados Unidos

Secretario de Defensa de EE.UU. envió mensaje al régimen venezolano: “La única persona que debería de estar preocupada es Nicolás Maduro”

Tarek William Saab - Foto AFP
Ministerio Público

Fiscal de Maduro anuncia la detención de 14 jueces y fiscales en un estado por "corrupción"

Embarcación cargada de drogas procedente de Venezuela
Estados Unidos

“Es el primero de muchos”: Representante estadounidense sobre el ataque a barco condroga que salió de Venezuela

Foto: Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Trump confirma un segundo ataque de EE. UU. contra una embarcación de Venezuela que transportaba drogas en aguas internacionales

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda