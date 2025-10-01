¿Qué tan cerca está el fin del paro nacional en Ecuador?

Se cumplen 10 días del paro nacional en Ecuador se fue convocado debido a la eliminación de subsidios al combustible. El presidente Daniel Noboa se reúne con sus ministros, mientras que la iglesia hace un llamado al diálogo.

La comunidad Indígena de la Sierra Norte anunció una tregua temporal y mostraron disposición de diálogo con el gobierno.

Para analizar este tema se conectaron en Club de Prensa de NTN24 los periodistas Hernán Higuera y Arahi Vega, quienes coincidieron en que este paro es atípico y diferente a los ocurridos en 2019 y 2022.

“Es un paro diferente al del 2019 o 2022 (…) estamos en un punto muerto, no hay un acercamiento público entre dirigentes indígenas y el gobierno aunque hay una posibilidad de conversación”, aseguró Higuera

“Es un paro nacional atípico empezando porque la capital, Quito, no es el epicentro, además la violencia ha empezado a escalar en estos diez días y se han ido sumando provincias, entonces, si bien no es un paro como los anteriores, la violencia está escalando”: indicó Vega, periodista del diario La Hora