Denuncian que el régimen de Irán atacó otros dos buques petroleros en aguas iraquíes: estas son las imágenes

El régimen de Irán lanzó una nueva oleada de ataques contra infraestructuras petroleras en aguas iraquíes, según informó Reuters.

De acuerdo con dos funcionarios portuarios iraquíes, los buques atacados fueron el Safesea Vishnu, con bandera de las Islas Marshall, y el Zefyros, con bandera de Malta, que habían cargado combustible en Irak.

Los petroleros Zefyros y Safesea Vishnu estaban ubicados en aguas territoriales iraquíes, según la fuente.

La televisión estatal iraquí compartió varias imágenes de un gran incendio en un barco.

Tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, al menos 16 petroleros y otros buques han sido atacados en el Golfo mientras que cientos más han echado anclas debido a la amenaza de Teherán de atacar las rutas marítimas cercanas.

VEA TAMBIÉN Israel ejecutó duros ataques en el Líbano y aseguró que acabó con líderes de Hezbolá o

En Omán, los depósitos de combustible del puerto de Salalah también sufrieron un incendio el miércoles tras un ataque con drones. Arabia Saudita informó de un nuevo ataque con drones contra el yacimiento petrolífero de Shaybah, en el este del país.

Los ataques, que iniciaron el pasado 28 de febrero con bombardeos de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán, han adquirido una dimensión regional y amenaza el suministro mundial de petróleo, ya que el tráfico se ha paralizado en el estratégico Estrecho de Ormuz.

El precio del crudo Brent del Mar del Norte volvió a superar los 100 dólares la mañana de este jueves, a pesar de la intervención sin precedentes de las principales potencias en el mercado.

Los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), entre los que se encuentra Estados Unidos, decidieron el miércoles liberar una cifra récord de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para aliviar las preocupaciones sobre el suministro.

El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, explicó que se pondrán a disposición 172 millones de barriles "a partir de la próxima semana".

Sin embargo, en el decimotercer día del conflicto, los daños a la infraestructura petrolera son cada vez más graves.

Baréin denunció un ataque iraní a depósitos de combustible e instó a los residentes a permanecer en sus hogares debido al humo de los incendios.