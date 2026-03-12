NTN24
Ataque al régimen de Irán

Israel ejecutó duros ataques en el Líbano y aseguró que acabó con líderes de Hezbolá

marzo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Abu Ali Riyan, comandante de la unidad ‘Fuerza Radwan’ de Hezbolá en el sur del Líbano, y Abu Dharr Mohammadi, comandante de operaciones de la unidad de misiles del CGRI en Beirut, fallecieron en ataques, según el Ejército.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ejecutan fuertes ataques en el Líbano, donde luchan contra el grupo terrorista Hezbolá que comenzó a disparar cohetes hacia territorio israelí en el segundo día de ataques conjuntos entre Estados Unidos e israelíes contra objetivos del régimen de Irán.

Según las FDI, en las últimas horas fue eliminado Abu Ali Riyan, comandante de la unidad ‘Fuerza Radwan’ de Hezbolá en el sur del Líbano, quien era “el responsable de coordinar operaciones, reclutar operativos y gestionar la cadena de suministro de armas de la unidad”.

Asimismo, reportó que “se eliminaron más de 100 terroristas y se desmantelaron más de 60 centros de mando y control de la ‘Fuerza Radwan’”.

Otra figura clave eliminada recientemente, según las fuerzas israelíes, fue Abu Dharr Mohammadi, comandante de operaciones de la unidad de misiles del CGRI dentro de Hezbolá en Beirut.

Mohammadi era señalado de la coordinación entre Hezbolá y el régimen terrorista iraní, “Desempeñó un papel clave en la rehabilitación del programa de misiles de Hezbolá tras la operación Flechas del Norte”.

El Líbano se vio arrastrado a los ataques en Medio Oriente la semana pasada cuando Hezbolá atacó a Israel en respuesta a la muerte del líder supremo del régimen iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

Recientemente, el Ejército israelí aseguró que había lanzado "una ola de ataques a gran escala" contra la infraestructura de Hezbolá en todo el Líbano.

Asimismo, informó que el ataque alcanzó "docenas de lanzadores" y sitios de inteligencia del grupo terrorista en el sur de Beirut.

Finalmente, dijo este jueves que Hezbolá había disparado alrededor de 200 cohetes contra Israel la noche anterior, lo que describió como el "mayor bombardeo".

