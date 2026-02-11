NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Estados Unidos

EE. UU. pide a la OTAN brindar más seguridad en la región del Ártico ante el avance de Rusia y China

febrero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Matthew Whitaker y Mark Rutte | Foto AFP
El embajador de Estados Unidos Matthew Whitaker recalcó la importancia que representa la región para Washington.

El embajador de Estados Unidos, Matthew Whitaker, solicitó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) más seguridad en el Ártico, puesto que en los últimos años la región ha experimentado una alta competencia internacional.

Según Swissinfo, la petición por parte del Embajador de Estados Unidos se dio en una rueda de prensa telemática para conversar sobre la reunión de ministros de Defensa de la OTAN que se celebrará el jueves en Bruselas.

La petición de los Estados Unidos responde a la apertura de nuevas rutas comerciales, sin mencionar el retroceso del hielo, factor que ha facilitado el avance de potencias como Rusia y China en un territorio valioso para Washington.

En ese contexto, la reunión de la OTAN, el jueves, debe ofrecer una estrategia para los últimos planes de la misión Arctic Sentry, preparada para realizar ejercicios militares nacionales en la región, enfocado exclusivamente en la seguridad de la región.

Antes de la reunión Whitake expuso los intereses de Estados Unidos y argumentó que “a medida que el hielo retrocede y se abren las rutas comerciales, se observa una mayor actividad y una mayor necesidad de conciencia y vigilancia del dominio”.

“Todo ello, junto con la necesidad de adoptar un enfoque de 360 grados aquí en la OTAN, sin duda exigirá más a la Alianza, y no puede ser solo más de Estados Unidos”, precisó.

A su vez, resaltó que la región del Ártico es un territorio en la que la Alianza “debe demostrarse fuerte” al ser “critica para la seguridad nacional y la economía” de Estados Unidos.

De esa forma, aclaró que “como nación ártica, Estados Unidos perseguirá sus intereses económicos y de seguridad y garantizar la seguridad, la estabilidad y la prosperidad frente a la creciente competencia de China y Rusia”.

Ante la esperada reunión, Witaker concluyó diciendo que Washington confía “en los profesionales militares para planificar cómo sería una actividad de vigilancia reforzada en el Ártico”.

