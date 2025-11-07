Juan Luis Guerra y Sting se unen para reversionar el clásico de la bachata ‘Estrellitas y duendes’

El cantante dominicano Juan Luis Guerra sorprendió a todos este viernes al lanzar una nueva versión de su clásico tema ‘Estrellitas y duendes’.

Esta nueva versión cuenta con nada más y nada menos que la interpretación del cantante británico Sting.

El tema que hace parte del emblemático ‘Bachata Rosa’ ahora fue reversionado desde la voz del mítico cantante inglés que decidió cantar la canción completamente en español.

Acompañados al principio con un melancólico piano Juan Luis y Sting empiezan a entonar las primeras notas de la canción.

Y tras unos momentos el sonido reconocible del tema musical continuó acompañando la melódica voz de ambos artistas.

Sobre la colaboración, Sting comentó en conversación con Billboard Español que: “La letra de Juan Luis en ‘Estrellitas y duendes’ es una obra maestra de lo que podríamos llamar realismo mágico romántico, así que tuve que intentar cantarla tal como fue escrita, porque es impecable”.

Además, explicó que su pronunciación en español “dista mucho de ser perfecta”, pero que “el espíritu con el que la canté es genuino y sincero”.

Mientras que el dominicano indicó que le sorprendió cuando Sting le comentó que quería cantar la canción en español.

“Es una canción un tanto difícil, una canción de palabras un tanto metafóricas que no son muy usuales, y lo hizo impresionantemente bien. Yo sé que puso un empeño especial”, aseveró Juan Luis.

Esta no es la primera vez que estos dos artistas de reconocimiento internacional colaboran, ya que en 2006 Sting invitó a Juan Luis a participar en el concierto ‘Altos Chavón’ en La Romana en República Dominicana para cantar juntos ‘Fragile’.

Ahora casi dos décadas después vuelven a trabajar juntos, pero está vez para reversionar el icónico tema “Estrellitas y duendes”.

Esta colaboración estará incluida en el próximo álbum de nuevas versiones que el dominicano tiene planeado hacer.