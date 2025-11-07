NTN24
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Juan Luis Guerra

Juan Luis Guerra y Sting se unen para reversionar el clásico de la bachata ‘Estrellitas y duendes’

noviembre 7, 2025
Por: Diana Pérez
Juan Luis Guerra y Sting | Foto: AFP
Juan Luis Guerra y Sting | Foto: AFP
Esta no es la primera vez que estos dos artistas de reconocimiento internacional colaboran.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El cantante dominicano Juan Luis Guerra sorprendió a todos este viernes al lanzar una nueva versión de su clásico tema ‘Estrellitas y duendes’.

Esta nueva versión cuenta con nada más y nada menos que la interpretación del cantante británico Sting.

El tema que hace parte del emblemático ‘Bachata Rosa’ ahora fue reversionado desde la voz del mítico cantante inglés que decidió cantar la canción completamente en español.

Acompañados al principio con un melancólico piano Juan Luis y Sting empiezan a entonar las primeras notas de la canción.

o

Y tras unos momentos el sonido reconocible del tema musical continuó acompañando la melódica voz de ambos artistas.

Sobre la colaboración, Sting comentó en conversación con Billboard Español que: “La letra de Juan Luis en ‘Estrellitas y duendes’ es una obra maestra de lo que podríamos llamar realismo mágico romántico, así que tuve que intentar cantarla tal como fue escrita, porque es impecable”.

Además, explicó que su pronunciación en español “dista mucho de ser perfecta”, pero que “el espíritu con el que la canté es genuino y sincero”.

Mientras que el dominicano indicó que le sorprendió cuando Sting le comentó que quería cantar la canción en español.

“Es una canción un tanto difícil, una canción de palabras un tanto metafóricas que no son muy usuales, y lo hizo impresionantemente bien. Yo sé que puso un empeño especial”, aseveró Juan Luis.

Esta no es la primera vez que estos dos artistas de reconocimiento internacional colaboran, ya que en 2006 Sting invitó a Juan Luis a participar en el concierto ‘Altos Chavón’ en La Romana en República Dominicana para cantar juntos ‘Fragile’.

Ahora casi dos décadas después vuelven a trabajar juntos, pero está vez para reversionar el icónico tema “Estrellitas y duendes”.

Esta colaboración estará incluida en el próximo álbum de nuevas versiones que el dominicano tiene planeado hacer.

Temas relacionados:

Juan Luis Guerra

Cantante

Canción

Música

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Los magistrados fueron usados como carne de cañón”: los relatos que han salido a la luz tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Esperar es una forma de atacar": Antonio De la Cruz sobre últimos movimientos de EEUU en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto en inmigración revela lo que viene para los venezolanos tras el fin de su TPS en Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Entretenimiento

Ver más
Canción de la Copa del Mundo en el 2026 / Foto EFE - Captura de video
Música

Así suena 'Somos más', la nueva canción del Mundial 2026 interpretada por Carlos Vives, Wisin, Emilia y Xavi

Shakira y Piqué - EFE
Shakira

Futbolista del FC Barcelona se convierte en el nuevo heredero de la mansión de Shakira y Piqué

Daddy Yankee, cantante, y su expareja, Mireddys González - Fotos: EFE
Daddy Yankee

Daddy Yankee recupera el control de su nombre artístico tras fallo contra su exesposa Mireddys González

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Vinicius y el futbolista del Getafe Kiko Femenía | Foto: EFE
Vinicius

Jugador que protagonizó picante cruce con Vinícius se refirió a lo sucedido en el campo de juego: "Si los árbitros caen, va a seguir igual"

Chelsea | Foto: EFE
Chelsea

Joven portero colombiano firmó su primer contrato profesional y fichó para el Chelsea en la Premier League

El huracán Melissa, formado como tormenta tropical el martes pasado en el mar Caribe. (EFE)
Huracán

Melissa se convierte en un huracán de categoría 5 de "vientos destructivos" y amenaza zonas del Caribe

Tormenta tropical Melissa se convierte en huracán - Foto: EFE
Huracán

La tormenta tropical Melissa se convierte en huracán y está causando graves afectaciones; el Caribe colombiano se mantiene en alerta

Canción de la Copa del Mundo en el 2026 / Foto EFE - Captura de video
Música

Así suena 'Somos más', la nueva canción del Mundial 2026 interpretada por Carlos Vives, Wisin, Emilia y Xavi

Joe Biden, Donald Trump y Kamala Harris - EFE
Cese al Fuego

Joe Biden y Kamala Harris reconocieron la labor de Trump y de EE. UU. en la negociación del acuerdo de alto el fuego en Gaza

Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre