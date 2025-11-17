NTN24
Lunes, 17 de noviembre de 2025
Infanticidio

Cadete de la GNB parió a su bebé prematuro y lo lanzó en el baño del comando

noviembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
PNB / Foto AVN
La joven intentó ocultarlo todo pero rápidamente fue descubierta.

Una estudiante del Centro de Formación de Tropas Profesionales de la Guardia Nacional Bolivariana extensión de Nirgua, en Yaracuy, fue detenida y acusada de infanticidio.

La joven de 19 años, cuya identidad no ha sido revelada llegó al hospital donde dijo sentir dolor menstrual y pidió ser atendida.

o

La información que se conoció es que los médicos se percataron de que había tenido un parto.

Mientras que en el Comando, sus compañeras se dieron cuenta de que algo extraño pasaba y descubrieron que el bebé, de más 35 semanas de gestación había sido envuelto en una bolsa y botado en el basurero principal.

Las jóvenes lograron rescatarlo y se lo dieron a la compañera antes de que se retiara al hospital, pero ella lo volvió a tirar en la basura.

Aunque trataron de salvar al neonato llevándolo al Hospital Padre Oliveros de Nirgua, ingresó sin signos vitales.

Los médicosnotificaron al CICPC quienes iniciaron la investigación y la dejaron detenida bajo cargos de infanticidio, informó Diario Yaracuy.

