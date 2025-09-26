NTN24
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Estados Unidos

EE. UU. revocó la visa del presidente Petro por incitar a "los soldados estadounidenses a desobedecer" en un acto público en Nueva York

septiembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro - AFP
La decisión fue anunciada mediante la cuenta de X del Departamento de Estado, este viernes 26 de septiembre.

El Gobierno de Estados Unidos revocó la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de que en un acto público en las calles de Nueva York instará a “los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia”.

“Hoy temprano, el presidente colombiano @petrogustavo se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”, dijo el Departamento de Estado en X.

El presidente colombiano, constante crítico de la ofensiva del ejército israelí, instó este viernes, en horas de la tarde, en una manifestación propalestina en Nueva York, a los soldados de Estados Unidos, que no están en Gaza, que desobedezcan al presidente Donald Trump y atiendan la voz de la humanidad.

“Desde aquí, desde Nueva York, pido a todos los soldados del ejército estadounidense que no apunten con sus armas a la humanidad. Desobedezcan las órdenes de Trump. Obedezcan las órdenes de la humanidad”, aseguró.

Además, en medio de la marcha muy cerca de Times Square, Petro propuso una colación de ejércitos de diferentes "civilizaciones" para defender a Gaza.

“Por eso hice la siguiente propuesta. Para la Asamblea General de los Pueblos de las Naciones Unidas, vamos a presentar una resolución que ordene la creación de un ejército de salvación mundial, cuya primera tarea sea liberar a Palestina”, indicó.

“Las naciones que voten, si se aprueba la resolución, y esto representaría un gran esfuerzo para dos tercios de las naciones del mundo, entonces tendrán la responsabilidad de crear con sus propios ejércitos esta gran unidad, la primera del mundo, de un ejército que haga valer las órdenes de la justicia internacional”, agregó.

En la marcha de este viernes en Nueva York, el presidente colombiano estuvo junto a cientos de personas, entre ellas el rockero ex Pink Floyd Roger Waters.

