Astrofísico asegura que cometa interestelar 3I/ATLAS pasará por zona cerca de Júpiter en movimiento que debería ser investigado: pide descartar influencia de alguna "inteligencia"

El reconocido astrofísico Avi Loeb, que se ha convertido en una de las voces con mayor autoridad en el análisis de las trayectorias del cometa interestelar 3I/ATLAS, ha revelado que el objeto pasará por una zona cerca de Júpiter en un movimiento que debe ser investigado.

Para Loeb el recorrido del cometa, en cercanías de Júpiter y que tendrá lugar en marzo de 2026, impide descartar una influencia alienígena detrás del objeto que ha acaparado la atención de la comunidad científica especializada en los misterios del espacio.

VEA TAMBIÉN Recomiendan mirar al cielo y aprovechar los últimos días del cometa ATLAS visible: es posible que esté desintegrándose o

El astrofísico explicó que, el 16 de marzo de 2026, el cometa pasará por Júpiter justo en el límite exterior donde la gravedad del planeta puede capturar objetos.

“Es el único lugar donde la gravedad del Sol no puede arrancar ninguna sonda liberada, es la distancia perfecta. Hay muchas preguntas”, mencionó en una entrevista con el medio Newsmax.

“Esto genera preguntas sobre si este recorrido fue diseñado por alguna inteligencia”, cuestionó el científico quien ha lanzado duras críticas a la Nasa luego de que la agencia descartara cualquier influencia extraterrestre detrás del 3I/ATLAS.

Avi Loeb insistió en más investigaciones debido a que es un objeto de características nunca antes vistas y que la posición de la luz, enfrente del objeto, es al menos “intrigante”.

“Esto crea preguntas sobre por qué oficiales de la Nasa tratan de ofrecer conferencias de prensa en las que reúnen muy poca información y no están respondiendo a las anomalías más excitantes de este objeto”, afirmó.

La NASA, el pasado 19 de noviembre, difundió por primera vez todas las imágenes y videos de 3I/ATLAS, obtenidos desde las naves espaciales, telescopios y orbitadores distribuidos por el espacio.

Las tomas más definidas provienen del Orbitador de Reconocimiento de Marte (MRO), que logró registrar una de las imágenes más detalladas del cometa hasta la fecha.

La agencia destacó que es la primera vez que sus misiones heliofísicas observan deliberadamente un objeto proveniente de otro sistema solar, lo que convierte a 3I/ATLAS en una oportunidad científica sin precedentes.

En uno de los videos capturados por la misión STEREO, se aprecia una “esfera brillante y difusa en el centro”, moviéndose a una velocidad de 209.000 km/h a través del sistema solar.

De acuerdo con la NASA, el cometa hará su tránsito más cercano a la Tierra el viernes 19 de diciembre, a una distancia de 274 millones de kilómetros, casi el doble de la distancia entre nuestro planeta y el Sol.

“Las naves espaciales de la NASA seguirán observando al cometa mientras este viaja por el sistema solar, lo cual lo llevará a pasar por la órbita de Júpiter en la primavera boreal de 2026”, enfatizó.

La agencia destacó que es la primera vez que sus misiones heliofísicas observan deliberadamente un objeto proveniente de otro sistema solar, lo que convierte a 3I/ATLAS en una oportunidad científica sin precedentes.