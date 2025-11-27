NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Dua Lipa

Primeras imágenes de Dua Lipa en Colombia; la vieron saliendo del hotel y cenando en famoso restaurante de Bogotá con su prometido

noviembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Dua Lipa cenando en un restaurante en Bogotá / FOTO: EFE
Dua Lipa cenando en un restaurante en Bogotá / FOTO: EFE
La artista británica visita por segunda vez el país y dará un concierto en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

La artista británica Dua Lipa sigue ya está en Colombia con su ‘Radical Optimism Tour’, luego de haber pasado con éxito por otros países de Latinoamérica como Argentina, Chile, Brasil y Perú.

La cantante de ascendencia albanesa se presentará el viernes 28 de noviembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, pero llegó con anterioridad para disfrutar de la ciudad y así lo registraron algunos fanáticos que lograron ubicar el hotel en el que se hospeda.

o

La mujer llegó el 26 de noviembre, dos días antes de su concierto, y aunque todavía no se ha visto que comparta con sus fanáticos como lo ha hecho en los otros países, si se le vio cenando con su prometido, familiares y amigos en un prestigioso restaurante de la capital.

Dua Lipa estuvo junto con su prometido, el actor y modelo británico Callum Turner, y los demás acompañantes con los que vino en el restaurante Selma, en Chapinero; uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica, según el ranking de 50 Best.

En redes sociales se han difundido fotos y videos de la cantante, quien lució un vestido rojo para la cena, con sus acompañantes. Por ahora la que saludó a los fanáticos que esperaron a la artista en el hotel fue su hermana Rina Lipa, quien agradeció por el apoyo y se tomó fotos con la gente.

¿Qué canción cantará Dua Lipa en Colombia?

Los fanáticos de Dua Lipa en Colombia están expectantes por saber cuál será la canción que ella eligió para ellos y un periodista especializado en música dio un listado de las posibles canciones que podrían ser las elegidas.

o

La primera que dijo fue 'One Day', canción que grabó junto a J Balvin, quien está en Colombia por estos días para sus conciertos en Medellín y Bogotá, por lo que también, dijo el periodista, cabe la posibilidad que el reguetonero sea invitado a tarima con la británica.

Otras posibilidades, según el experto, serían ‘Whenever, Wherever’ o ‘Antología’ de Shakira. La primera podría ser porque en su momento de auge fue número uno en el Reino Unido y seguramente es muy familiar para Dua Lipa, y la segunda por ser una de las canciones más relevantes de la música en español.

Otras probables temas que podrían sonar en el concierto de Dua Lipa serían ‘Si antes te hubiera conocido’ de Karol G, por la cercanía que han tenido ambas artistas; ‘La Camisa Negra’ de Juanes por la popularidad que tuvo en Europa; o 'Hawai' de Maluma.

La respuesta se conocerá este viernes 28 de noviembre cuando Dua Lipa cante por segunda vez en Colombia y deleite a todos los asistentes con lo mejor de su repertorio.

