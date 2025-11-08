¿Qué implicaciones económicas tiene el cierre del Gobierno federal en Estados Unidos?

La última semana concluyó con un récord en Estados Unidos: el del cierre administrativo más largo en la historia por falta de un acuerdo en el Congreso para financiar al Gobierno federal.

Inició el pasado primero de octubre y este fin de semana alcanza los 40 días, mientras los republicanos y demócratas mantienen su desacuerdo por el gasto social.

Antonio Saravia, director del Centro para el Estudio de la Economía y la Libertad de la Universidad Mercer, analizó en el programa La Tarde de NTN24 las implicaciones que tiene el cierre del Gobierno federal estadounidense.

"Probablemente uno o dos puntos porcentuales en el cuarto trimestre en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Puede haber un efecto permanente de 14 mil millones de dólares, pero eso versus una economía de 20 trillones de dólares, pues realmente no es un impacto mayor", dijo Saravia.

El académico indicó que las mayores afectaciones están relacionadas con distintas molestias que "no tienen un efecto mayor", pues son "temporales" y posteriormente se recuperan los puntos de crecimiento perdidos.

"El índice de optimismo del consumidor ha bajado muchísimo, ya está en 50 puntos y ese es uno de los índices más bajos. El consumo cae, caen las ventas, pero cuando se libere esto, pues se paga todo de nuevo, se vuelve a tener la plata, la gente vuelve a comprar y no tiene un efecto en el largo plazo", analizó.

Asimismo, Saravia resaltó el hecho de que en Estados Unidos se tienen 25 años consecutivos de déficit fiscal a un ritmo del 5% del PIB, lo que ha llevado a que la deuda del país represente el 15% del PIB.

"Este es un país endeudado que al final del día va a tener que subir los impuestos o hacer algo para poder pagarlo. Tenemos que reducir el tamaño del Gobierno", consideró.

¿Cuáles han sido los cierres más largos en Estados Unidos?

El segundo cierre más largo, que le sigue al actual, ocurrió desde el 22 de diciembre de 2018 hasta el 25 de enero de 2019, durante la primera administración del presidente Donald Trump.

El motivo, en aquel entonces, fue por el desacuerdo presupuestario para la construcción del muro en la frontera con México.

El tercer cierre administrativo más largo se dio entre diciembre de 1995 y enero de 1996 durante el gobierno de Bill Clinton por la disputa del recorte al gasto público. Ese cierre duró 22 días.

Durante la administración de Jimmy Carter hubo un cierre de gobierno de 18 días en 1978 por un desacuerdo en el gasto de defensa.

Y finalmente en 2013, bajo el gobierno de Barack Obama, hubo una parálisis gubernamental de 17 días por la disputa de la financiación de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, conocida como 'Obamacare'.