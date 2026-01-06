Departamento de Estado responde a NTN24 sobre la reapertura de la Embajada de EE. UU. en Caracas

El Departamento de Estado estadounidense aseguró que estaba gestionando los preparativos para la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Caracas "en caso de que el presidente (Donald Trump) tome esa decisión".

La consideración del Departamento a cargo del secretario Marco Rubio se da tres días después de que el presidente Trump anunciara la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar que tuvo lugar en Caracas durante la madrugada del sábado.

"Como dijo el presidente Trump, estamos haciendo preparativos para permitir la reapertura en caso de que el presidente tome esa decisión", dijo el Departamento de Estado a NTN24.

En caso de que el mandatario republicano así lo considerase, la Embajada estadounidense en Caracas se reabriría casi siete años después de haber suspendido sus operaciones en territorio venezolano desde el 11 de marzo de 2019.

La página web de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, que aún existe en internet, así lo notifica en un aviso que aparece en la ventana principal del portal.

"El 11 de marzo de 2019, el Departamento de Estado anunció la suspensión temporal de operaciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas y el retiro del personal diplomático. Todos los servicios consulares están suspendidos", aparece en un mensaje subrayado en la página.

Dicha decisión del Departamento de Estado se dio luego de que, el 23 de enero de 2019, Maduro anunciara el rompimiento unilateral de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos.

Maduro dio 72 horas a los funcionarios diplomáticos estadounidenses para que abandonaran el país después de que Trump reconociera entonces a Juan Guaidó como presidente interino.

Actualmente, la embajada estadounidense en Caracas se encuentra resguardada por la policía del régimen, que, tras la captura de Maduro, quedó a cargo de Delcy Rodríguez, quien ha sido vicepresidente de Maduro.

Maduro se declaró el lunes "no culpable" en Nueva York de las acusaciones de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Trump ha advertido a Delcy Rodríguez con consecuencias posiblemente "peores" que las de Maduro si no toma las que calificó como "decisiones correctas".

Aunque Rodríguez se mostró desafiante con los Estados Unidos tras la captura de Maduro, recientemente bajó el tono y le propuso "trabajar conjuntamente" de manera "respetuosa".