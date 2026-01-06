NTN24
María Corina Machado

María Corina Machado aseguró que va a "regresar a Venezuela lo antes posible" y ofreció darle su Nobel de Paz a Trump tras la captura de Maduro

enero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Machado también afirmó que "una Venezuela libre" se convertirá en el "centro energético" de América.

La líder democrática venezolana y nobel de la Paz María Corina Machado prometió en un diálogo con la cadena estadounidense Fox News regresar a su país "lo antes posible", y arremetió contra la designada como presidenta interina de la dictadura venezolana, Delcy Rodríguez.

Esta es la primera entrevista que concede Machado a un medio de comunicación desde que militares estadounidenses capturaron y sacaron por la fuerza de Caracas al mandatario Nicolás Maduro la madrugada del sábado en un audaz operativo con bombardeos en la capital venezolana.

"Estoy planeando regresar a Venezuela lo antes posible", aseguró Machado.

Tras esto, Machado aseguró que Rodríguez, quien juramentó el lunes como presidenta interina en lugar del depuesto Maduro, "es una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico" en Venezuela.

Rodríguez, quien ha manifestado su disposición a cooperar con Washington, era la vicepresidenta del dictador capturado, quien está siendo juzgado en Nueva York por cargos relacionados al narcotráfico.

La líder agregó que Rodríguez es "rechazada" por el pueblo venezolano, y que los votantes están del lado de la oposición.

"En unas elecciones libres y justas, ganaremos con más del 90% de los votos, no tengo ninguna duda", agregó.

Machado también afirmó que "una Venezuela libre" se convertirá en el "centro energético" de América, y prometió "desmantelar todas las estructuras criminales" que han perjudicado a los venezolanos.

Pese a su gran poder popular y su indudable capacidad para estar frente al país, Trump pareció dejar a un lado a Machado en el proceso de transición, al considerar que no tiene el "respeto" necesario para conducir el país.

Luego de la captura de Maduro, Trump dijo estar dispuesto a trabajar con Rodríguez siempre y cuando se cumplan los objetivos de Washington.

El republicano quiere reabrir Venezuela a las compañías petroleras estadounidenses para que exploten sus reservas de crudo, las mayores del mundo.

El lunes, Machado ofreció entregarle a Trump su Nobel, un premio que el presidente estadounidense había declarado públicamente que ambicionaba.

"El pueblo de Venezuela, porque este es un premio del pueblo de Venezuela, desea ciertamente entregárselo a él y compartirlo con él. Lo que hizo, lo he dicho, es histórico. Es un paso enorme hacia la transición a la democracia", declaró Machado.

Sin embargo, la dirigente opositora comentó que no ha conversado con Trump desde el 10 de octubre.

Durante una entrevista con el medio NBC News, el mandatario estadounidense negó que el que Machado haya ganado el premio Nobel de Paz tenga algo que ver con ser dejada de lado por su administración.

Trump aclaró en conversación con el medio: “No debería haberlo ganado, pero no, eso no tiene nada que ver con mi decisión”.

Esta respuesta de Trump se da luego del informe publicado por The Washington Post, en el que afirma que fuentes dentro del Gobierno estadounidense le revelaron que el que Machado ganara el premio molestó profundamente al líder republicano.

