NTN24
Jueves, 19 de febrero de 2026
Diosdado Cabello

Leopoldo López desde el exilio califica a Diosdado Cabello de "diablo hecho persona" y pide su salida

febrero 19, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Leopoldo López y Diosdado Cabello - AFP
El líder venezolano estuvo de paso por Ginebra (Suiza) esta semana y participó en una cumbre de opositores en el exilio y defensores de derechos humanos.

El líder venzolano Leopoldo López, quien se encuentra exiliado en España, ofreció una entrevista en la que pidió la unidad de la oposición al regimen de su país tras la captura del dictador Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos.

López estuvo de paso por Ginebra (Suiza) esta semana y participó en una cumbre de opositores en el exilio y defensores de derechos humanos.

Allí, dialogó con la agencia de noticias AFP y subrayó que "el desafío" de la disidencia venezolana es mantenerse unida tras lo sucedido el 3 de enero cuando fue arrestado Maduro en Caracas y llevado a Nueva York.

"Hay unos que son conocidos internacionalmente, hay otros que son liderazgos locales, pero todos tenemos que estar unidos. Y la manera de unificar es teniendo una agenda común", aseguró.

En cuanto a la captura del dictador chavista, dijo que "llenó de alegría, de esperanza, de una visión de futuro a los venezolanos".

Sobre los restos del régimen que aún permanecen en Venezuela tras la incursión de Estados Unidos, el líder opositor pidió la salida en concreto del número dos del régimen y ministro del Interior, Diosdado Cabello, a quien califica de "diablo hecho persona", así como la del fiscal general, Tarek William Saab.

Leopoldo López, de 54 años actualmente, fue condenado en 2015 por el régimen de Venezuela a casi 14 años de prisión por haber incitado a la violencia durante las manifestaciones antigubernamentales que causaron 43 muertos y unos 3.000 heridos el año anterior.

En 2017 fue puesto bajo arresto domiciliario tras pasar casi tres años en prisión. Dos años más tarde participó en un levantamiento militar fallido contra Maduro.

Ante ese hecho, se refugió en la residencia del embajador de España en Caracas, de donde escapó en 2020 para trasladarse a Madrid, la capital español.

