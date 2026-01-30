NTN24
Viernes, 30 de enero de 2026
Viernes, 30 de enero de 2026
Jhon Durán, jugador del Fenerbahce de Turquía - Foto: EFE
Jhon Durán, jugador del Fenerbahce de Turquía - Foto: EFE
Fenerbahce

Fenerbahce ya habría entregado respuesta a los equipos interesados por Jhon Durán: dos clubes italianos intentarían ficharlo

enero 30, 2026
Por: Natalya Baquero González
Esta decisión estaría avalada por parte del Al-Nassr de Arabia, escuadra dueña de los derechos deportivos del atacante cafetero.

El Fenerbahce de Turquía, equipo en el que milita el futbolista colombiano Jhon Jader Durán, habría entregado una respuesta formal a todos aquellos equipos interesados en los servicios del joven delantero, en los últimos días del mercado de fichajes de invierno.

o

Todo indica que la decisión estaría avalada por parte del Al-Nassr de Arabia, escuadra dueña de los derechos deportivos del atacante cafetero. Así lo dio a conocer el periodista deportivo Pipe Sierra.

“Fenerbahce ya le respondió a Juventus, Napoli y los demás equipos que han preguntado por Jhon Jáder Durán (22) de Portugal, Países Bajos, Francia y Rusia que solo dejarán salir al colombiano por una cifra específica. Al-Nassr avaló la decisión; serán días importantes”, indicó el periodista en sus redes sociales.

En ese sentido, el futuro del también futbolista de la selección Colombia podría tomar otro rumbo en los próximos días, teniendo en cuenta que el mercado de fichajes de invierno culminará el próximo lunes 2 de febrero en la mayor parte de ligas europeas.

El cambio de club para Jhon Durán podría significar un retorno a las convocatorias de la Tricolor y por qué no entrar dentro de los elegidos por Néstor Lorenzo para representar al conjunto cafetero en la Copa del Mundo.

o

Claro está que esta decisión también se encontrará sujeta a su rendimiento y comportamiento, el cual ha sido muy cuestionado durante el último año.

¿Cómo le ha ido a Jhon Jader Durán en el fútbol turco?

El futbolista de 22 años, nacido en Zaragoza, Antioquia, se sumó a las filas del Fenerbahce de Turquía en julio de 2025, fecha desde la cual ha disputado un total de 21 encuentros entre las diferentes competencias del fútbol turco y la UEFA Europa League, en los cuales ha tenido la oportunidad de anotar cinco goles y de hacer dos asistencias.

Su rendimiento en “Los canarios amarillos”, según el portal web de datos y estadísticas Sofascore, ha sido de 6.83.

Temas relacionados:

Fenerbahce

Jhon Jader Durán

Fútbol europeo

Juventus

Napoli

Fichaje

Al-Nassr

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El Nobel de Economía 2024, James Robinson, resalta el papel de la CAF para el desarrollo económico de la región

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Nunca habíamos estado tan cerca”: la esperanza de la esposa del preso político venezolano Luis Istúriz sobre su posible excarcelación

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“El 3 de enero marcó un antes y un después en el sistema político venezolano”: líder estudiantil que pidió a Delcy Rodríguez libertad para los presos políticos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Definitivamente algo despertó después del 3 de enero": estudiantes universitarios se muestran esperanzados en un cambio hacia la democracia en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan seguros se sienten los venezolanos de regresar pronto a su país?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Deportes

Ver más
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka tras avanzar a semifinales del Abierto de Australia 2026. (EFE)
Aryna Sabalenka

La bielorrusa Aryna Sabalenka hace curioso comentario sobre el techo de estadio antes de partido contra la ucraniana Svitolina en el Abierto de Australia

Mark Carney, Claudia Sheinbaum y Donald Trump en sorteo del Mundial 2026 - Foto AFP
Mundial 2026

Gobierno de país que irá al Mundial aclara no tener interés en boicotear la competencia ante propuesta para excluir a EE. UU. de los anfitriones

Aryna Sabalenka, tenista bieloruusa / FOTO: EFE
Aryna Sabalenka

Lo que dijo Sabalenka cuando le preguntaron por la petición de una tenista ucraniana de prohibir que sus colegas rusas jueguen mientras persista la guerra

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar

Más noticias

Ver más
Captura de Nicolás Maduro (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

"Se dio cuenta de que no es intocable": esto fue lo que pasó dentro de la primera audiencia de Maduro en EE. UU.

Benjamín Netanyahu y Donald Trump | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Netanyahu felicitó a Trump por el regreso de América Latina al “eje estadounidense” tras operativo militar en Venezuela

Despliegue del Comando Sur. (@Southcom)
Cae Maduro en Venezuela

"Cuando llegue la llamada, estaremos allí": Comando Sur de Estados Unidos sobre operaciones en el Caribe tras captura de Maduro

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka tras avanzar a semifinales del Abierto de Australia 2026. (EFE)
Aryna Sabalenka

La bielorrusa Aryna Sabalenka hace curioso comentario sobre el techo de estadio antes de partido contra la ucraniana Svitolina en el Abierto de Australia

Kevin Warsh, exgobernador - AFP
Donald Trump

Trump nomina al exgobernador Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Fed

Yeison Jiménez | Foto: AFP
Cantante

Familia del cantante Yeison Jiménez alerta sobre nuevo método de estafa tras su muerte

Mark Carney, Claudia Sheinbaum y Donald Trump en sorteo del Mundial 2026 - Foto AFP
Mundial 2026

Gobierno de país que irá al Mundial aclara no tener interés en boicotear la competencia ante propuesta para excluir a EE. UU. de los anfitriones

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre