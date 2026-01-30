Fenerbahce ya habría entregado respuesta a los equipos interesados por Jhon Durán: dos clubes italianos intentarían ficharlo

El Fenerbahce de Turquía, equipo en el que milita el futbolista colombiano Jhon Jader Durán, habría entregado una respuesta formal a todos aquellos equipos interesados en los servicios del joven delantero, en los últimos días del mercado de fichajes de invierno.

Todo indica que la decisión estaría avalada por parte del Al-Nassr de Arabia, escuadra dueña de los derechos deportivos del atacante cafetero. Así lo dio a conocer el periodista deportivo Pipe Sierra.

“Fenerbahce ya le respondió a Juventus, Napoli y los demás equipos que han preguntado por Jhon Jáder Durán (22) de Portugal, Países Bajos, Francia y Rusia que solo dejarán salir al colombiano por una cifra específica. Al-Nassr avaló la decisión; serán días importantes”, indicó el periodista en sus redes sociales.

En ese sentido, el futuro del también futbolista de la selección Colombia podría tomar otro rumbo en los próximos días, teniendo en cuenta que el mercado de fichajes de invierno culminará el próximo lunes 2 de febrero en la mayor parte de ligas europeas.

El cambio de club para Jhon Durán podría significar un retorno a las convocatorias de la Tricolor y por qué no entrar dentro de los elegidos por Néstor Lorenzo para representar al conjunto cafetero en la Copa del Mundo.

Claro está que esta decisión también se encontrará sujeta a su rendimiento y comportamiento, el cual ha sido muy cuestionado durante el último año.

¿Cómo le ha ido a Jhon Jader Durán en el fútbol turco?

El futbolista de 22 años, nacido en Zaragoza, Antioquia, se sumó a las filas del Fenerbahce de Turquía en julio de 2025, fecha desde la cual ha disputado un total de 21 encuentros entre las diferentes competencias del fútbol turco y la UEFA Europa League, en los cuales ha tenido la oportunidad de anotar cinco goles y de hacer dos asistencias.

Su rendimiento en “Los canarios amarillos”, según el portal web de datos y estadísticas Sofascore, ha sido de 6.83.