Expresidente de Perú Pedro Castillo es condenado a 11 años y 5 meses de prisión por fallido golpe de Estado

La justicia peruana sentención al expresidente Pedro Castillo a 11 años y cinco meses de prisión por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público, tras su fallido intento de cerrar el Congreso en 2022.

Castillo, un maestro de escuela rural y sindicalista que ganó contra todo pronóstico las elecciones en 2021, fue el primer presidente de Perú sin lazos con las élites.

Pero su gobierno, que generó esperanzas de reformas en un país con un tercio de la población en pobreza, zozobró arrastrado por acusaciones de corrupción en medio de su vano intento de disolver el Congreso para evitar ser destituido.

El fallo cierra ocho meses de audiencias contra Castillo y otros siete procesados, entre ellos la exprimera ministra Betssy Chávez, asilada desde el 3 de noviembre en la embajada de México en Lima.

Castillo, de 56 años, cumple desde hace casi tres años una orden judicial de prisión preventiva en la exclusiva cárcel para exmandatarios ubicada dentro de una base policial al este de Lima.

Además de Castillo, Perú tiene otros tres expresidentes presos: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra.