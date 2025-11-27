NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Pedro Castillo

Expresidente de Perú Pedro Castillo es condenado a 11 años y 5 meses de prisión por fallido golpe de Estado

noviembre 27, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Pedro Castillo, expresidente de Perú
Pedro Castillo, expresidente de Perú - Foto: EFE
El exmandatario cumplía desde hace casi tres años una orden judicial de prisión preventiva en la exclusiva cárcel para exmandatarios en Lima.

La justicia peruana sentención al expresidente Pedro Castillo a 11 años y cinco meses de prisión por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público, tras su fallido intento de cerrar el Congreso en 2022.

Castillo, un maestro de escuela rural y sindicalista que ganó contra todo pronóstico las elecciones en 2021, fue el primer presidente de Perú sin lazos con las élites.

o

Pero su gobierno, que generó esperanzas de reformas en un país con un tercio de la población en pobreza, zozobró arrastrado por acusaciones de corrupción en medio de su vano intento de disolver el Congreso para evitar ser destituido.

El fallo cierra ocho meses de audiencias contra Castillo y otros siete procesados, entre ellos la exprimera ministra Betssy Chávez, asilada desde el 3 de noviembre en la embajada de México en Lima.

Castillo, de 56 años, cumple desde hace casi tres años una orden judicial de prisión preventiva en la exclusiva cárcel para exmandatarios ubicada dentro de una base policial al este de Lima.

Además de Castillo, Perú tiene otros tres expresidentes presos: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra.

Temas relacionados:

Pedro Castillo

Perú

Condena

Justicia

Expresidente

Política

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Por las buenas o por las malas": ¿qué alcance tiene la dura sentencia que le lanzó Trump a Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay historias de dictaduras en Latinoamérica, pero eran políticas, las de ahora son el crimen organizado trasnacional”: Héctor Schamis

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nos quieren llevar a una elección al estilo Venezuela": jefe de bancada en el Congreso del candidato presidencial hondureño que recibió apoyo de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto da recomendaciones a viajeros varados en aeropuertos tras cancelación de vuelos a Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de los primeros dos años de Daniel Noboa como presidente de Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Foto: AFP
Gobierno de Estados Unidos

La historia no conocida del general al frente del despliegue en el Caribe: le llaman "razin" por su estilo agresivo como piloto de F-16

Foto: AFP
República Dominicana

Exoficial de inteligencia militar explica la importancia de que República Dominicana autorice a EE. UU. a usar aeropuerto para su despliegue en el Caribe

Foto de la Guardia Nacional en Washington (AFP)
Washington

"Washington es una ciudad muy mal llevada por el gobierno local, el verdadero cambio llegó con Trump": Eric Rojo

Tiroteo en EE. UU. - Captura de video
Tiroteo

Dos soldados de la Guardia Nacional fueron atacados con disparos en Washington cerca de la Casa Blanca

Avión - Foto de referencia Canva/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Vuelos cancelados

Venezolanos varados en aeropuerto de España a horas de que venza el plazo que el régimen de Maduro dio a las aerolíneas para reanudar operaciones

Más de Judicial

Ver más
Feminicidio

Otro feminicidio en Caracas: Mujer fue puñaleada por su expareja en Chapellín tras discusión

Tren de Aragua

Cae en Colombia alias 'Flypper', mano derecha de 'Niño Guerrero' y financiero del Tren de Aragua

Sede del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela - Foto: EFE
Corrupción en Venezuela

"Trombosis judicial": Hasta los trámites más ordinarios en Venezuela los decide una persona

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Lionel Messi - AFP
Lionel Messi

Esta es la lista de jugadores con mejor salario en la MLS: Messi supera por mucho a los demás futbolistas

Marcha de la generación Z en México | Foto: EFE
Marchas

“Es una tristeza este final, lo que esperaban los jóvenes era ser escuchados”: experta sobre la agitada marcha de la generación Z en México

Miss Noruega | Foto: EFE
Miss Universo

Miss Noruega avivó la polémica alrededor de Miss Universo 2025 al denunciar que el top 10 fue elegido “15 días antes” de la coronación

Fernando Aristeguieta, DT interino de la Vinotinto / Salomón Rondón, futbolista venezolano - Fotos: EFE
Fernando Aristeguieta

"Sus días en la selección no han terminado": Aristeguieta, DT interino de la Vinotinto, explica por qué no tomó en cuenta a Salomón Rondón para los amistosos

Dua Lipa cenando en un restaurante en Bogotá / FOTO: EFE
Dua Lipa

Primeras imágenes de Dua Lipa en Colombia; la vieron saliendo del hotel y cenando en famoso restaurante de Bogotá con su prometido

Violeta Bergonzi - ganadora de MasterChef Celebrity 2025 - Foto RCN
MasterChef Celebrity

Los premios que Violeta Bergonzi recibió tras ganar MasterChef Celebrity 2025

Militares venezolanos / FOTO: EFE
Venezuela

Preocupación por presunta presencia de militares rusos en Venezuela; estarían entrenando militares del régimen, según inteligencia ucraniana

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre