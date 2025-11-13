NTN24
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Despliegue militar

EE. UU. confirma que completó su ataque número 20 contra "narcolanchas" tras bombardeo a principios de esta semana en el Caribe y precisó cifra total de muertos

noviembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Narcolancha | Foto: AFP
Narcolancha | Foto: AFP
Un oficial del Pentágono le dijo a Reuters que hubo otro ataque contra una presunta narcolancha en el Caribe.

Estados Unidos realizó el lunes pasado su vigésimo ataque contra una presunta embarcación del narcotráfico, según informó este jueves un funcionario del Pentágono a Reuters.

"El ataque tuvo lugar en el Caribe y cuatro narcoterroristas murieron; no hubo sobrevivientes", declaró el funcionario.

Añadió que 79 personas murieron y dos resultaron heridas y repatriadas a sus países de origen desde el inicio de las operaciones de Estados Unidos contra el narcotráfico en aguas internacionales.

o

Además, confirmó las autoridades mexicanas realizaron un intento de rescate en el mar, como consecuencia de los ataques, que al parecer resultó infructuoso.

Los ataques estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y frente a las costas del Pacífico de América Latina han causado la muerte de decenas de personas.

La administración del presidente Donald Trump califica a estas lanchas de terroristas narcotraficantes, responsables de miles de muertes en Estados Unidos, sin presentar pruebas.

El gobierno estadounidense no ha explicado públicamente la justificación legal de su decisión de atacar las embarcaciones.

El secretario de Estado, Marco Rubio, rechazó el miércoles las críticas de algunos aliados de Estados Unidos sobre la legalidad de los ataques, y afirmó que los europeos no tienen derecho a dictar cómo Washington defiende su seguridad nacional, según menciona Reuters.

Temas relacionados:

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Mar Caribe

Caribe

Narcolancha

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

En Venezuela los presos políticos “ya no son un costo para el régimen, sino un beneficio”, según experto

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Álvaro Uribe advierte que Colombia podría ser blanco de bombardeos por "albergar terroristas" y la cercanía de Petro con el régimen de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Necesita Ecuador una nueva Constitución o que se cumpla la actual?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué esperar del referéndum y consulta popular que votarán los ecuatorianos el domingo?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Exgeneral del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson - Foto: EFE
Despliegue militar

"Tienen sistemas antiguos, no muy capaces": exgeneral del Comando Sur de EE. UU. revela detalles sobre el equipamiento militar de Venezuela

Tragedia de Armero - Foto EFE
Tragedia

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

El Secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Venezuela como "ilegítimo, una organización narcotraficante".
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno Trump lanza contundentes mensajes sobre despliegue contra el narcoterrorismo: "Los encontraremos y los mataremos"

Mario Díaz-Balart - Gustavo Petro (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia": congresista de EE.UU. Mario Díaz-Balart lanza fuertes cuestionamientos contra el presidente colombiano

Jorge 'Tuto' Quiroga y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Grupo IDEA

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro

Ley de Comando para la Defensa: La normativa con la que Maduro pretende blindar el "ataque" imperialista

Vladimir Putin y Donald Trump - Foto AFP
Trump y Putin

Putin firma ley para poner fin a acuerdo con Estados Unidos sobre el plutonio y Trump rechaza que Rusia pruebe misiles nucleares

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Armas nucleares

Trump instó al Departamento de Guerra a reiniciar pruebas de armas nucleares en respuesta a programas de otros países: "Este proceso comenzará de inmediato"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Comerciantes - Foto de referencia Canva
Black Friday

Expertos hablan sobre el reto que enfrentan los comercios colombianos a vísperas del próximo Black Friday en época de Navidad

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués (AFP)
Cristiano Ronaldo

Pillaron a Cristiano Ronaldo “automotivándose” antes de cobrar un tiro libre con el Al Nassr en la Copa de Arabia Saudita

Nicolás Maduro

Ley de Comando para la Defensa: La normativa con la que Maduro pretende blindar el "ataque" imperialista

La cantante colombiana Shakira en su gira 'Las mujeres ya no lloran' (EFE)
Shakira

"Ni Piqué se atrevió a tanto": Shakira posó con unos cuernos por noble causa y provocó reacciones entre sus seguidores

Foto referencia | Canva
Fútbol europeo

Conmoción en el fútbol europeo: jugadores se enteran que su entrenador falleció en pleno partido

Vladimir Putin y Donald Trump - Foto AFP
Trump y Putin

Putin firma ley para poner fin a acuerdo con Estados Unidos sobre el plutonio y Trump rechaza que Rusia pruebe misiles nucleares

Dinosaurios | Foto Canva
Dinosaurios

Un huevo de dinosaurio perfectamente conservado en la Patagonia: el hallazgo que reescribe la historia de la especie

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre