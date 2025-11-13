EE. UU. confirma que completó su ataque número 20 contra "narcolanchas" tras bombardeo a principios de esta semana en el Caribe y precisó cifra total de muertos

Estados Unidos realizó el lunes pasado su vigésimo ataque contra una presunta embarcación del narcotráfico, según informó este jueves un funcionario del Pentágono a Reuters.

"El ataque tuvo lugar en el Caribe y cuatro narcoterroristas murieron; no hubo sobrevivientes", declaró el funcionario.

Añadió que 79 personas murieron y dos resultaron heridas y repatriadas a sus países de origen desde el inicio de las operaciones de Estados Unidos contra el narcotráfico en aguas internacionales.

Además, confirmó las autoridades mexicanas realizaron un intento de rescate en el mar, como consecuencia de los ataques, que al parecer resultó infructuoso.

Los ataques estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y frente a las costas del Pacífico de América Latina han causado la muerte de decenas de personas.

La administración del presidente Donald Trump califica a estas lanchas de terroristas narcotraficantes, responsables de miles de muertes en Estados Unidos, sin presentar pruebas.

El gobierno estadounidense no ha explicado públicamente la justificación legal de su decisión de atacar las embarcaciones.

El secretario de Estado, Marco Rubio, rechazó el miércoles las críticas de algunos aliados de Estados Unidos sobre la legalidad de los ataques, y afirmó que los europeos no tienen derecho a dictar cómo Washington defiende su seguridad nacional, según menciona Reuters.