Cristiano Ronaldo revela detalles de su propuesta de matrimonio a Georgina Rodríguez: "Pensó que era broma"

Tras nueve años juntos y cinco hijos en común, Cristinano Ronaldo decidió dar un paso más en su relación al pedirme matrimonio a Georgina Rodríguez.

Durante una entrevista con Piers Morgan, el delantero del Al-Nassr reveló detalles inéditos del momento en el que le pidió matrimonio a la empresaria.

Ronaldo confesó que la propuesta se dio a la 1 de la mañana, en la comodidad de su hogar y mientras sus hijos dormían.

“Uno de mis amigos me dio el anillo para ofrecérselo a Gio (Georgina) y mientras lo hacía, mis dos hijas entraron y dijeron: ‘Papá, ¿le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo?”, dijo.

El deportista confesó que no es el clásico hombre romántico que lleva flores todos los días, pero que cuando quiere ser detallista, busca que el momento sea inolvidable.

“No soy un tipo romántico, al menos no en el sentido clásico. No soy de los que llevan flores cada semana. Pero soy romántico a mi manera. Fue algo simple, sincero, pero hermoso. Hice un pequeño discurso, y supe que era el momento correcto para decirlo”, afirmó entre risas.

En cuanto al anillo de compromiso, Cristiano afirmó que su pareja ya le había dado detalles de cómo le gustaría que fuera. “Ella me había dicho alguna vez que quería un anillo con una piedra grande, y me aseguré de encontrar el que le gustara”, afirmó.

Tras la propuesta, la misma Georgina se encargó de lucir y enseñar en sus redes el inmenso y costoso anillo que le dio CR7 tras pedirle matrimonio.

Desde su cuenta de Instagram, Rodríguez publicó una foto de su mano luciendo un costoso anillo de compromiso de diamantes de talla oval. Junto a la foto dice en la descripción: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, afirmó la modelo, de 31 años.

El anillo que el artillero del Al Nassr le dio estaría valorado en una exorbitante cifra de cinco millones de euros según un joyero consultado por la famosa revista ¡HOLA!.

Esto porque el anillo tiene unos detalles que hacen que su precio valga la pena, al tener diamantes laterales y entre uno o dos centímetros de largo.

Cristiano y Georgina sostienen una relación desde 2016 tras conocerse en una tienda de la famosa marca de ropa Gucci en Madrid, cuando el ‘Bicho’ jugaba para el Real.

Desde entonces la pareja ha ido consolidándose como una gran familia con cinco hijos. Los tres hijos de Cristiano: Cristiano Jr., Eva y Mateo fueron los primeros en hacer parte de esta gran familia.

En 2017 llegó Martina y en 2022, Bella Esmeralda, esta última marcada por la tragedia tras el fallecimiento de su hermano mellizo.

En un comunicado en conjunto la pareja expresó sobre este momento que: “Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir”.

“Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad”, añadieron.