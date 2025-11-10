NTN24
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Jugador de la Selección Colombia en la mira de grandes clubes de Europa - Foto: AFP
Daniel Muñoz

El Barcelona entre los clubes europeos que le estarían siguiendo los pasos a un jugador de la selección Colombia

noviembre 10, 2025
Por: Natalya Baquero González
En el mercado de fichajes de invierno, el lateral colombiano, quien vive un gran presente con el Crystal Palace, podría emprender un nuevo rumbo en su carrera deportiva.

El futbolista Daniel Muñoz ha tenido una destacada actuación durante este 2025 con su club, el Crystal Palace, una de las escuadras que durante este año ha sumado protagonismo en la Premier League y en las diferentes competencias que ha afrontado.

Muñoz, quien juega como lateral derecho, se ha convertido en uno de los jugadores desequilibrantes dentro del terreno de juego de Las Águilas, gracias a sus capacidades físicas y su destreza con el balón, que le permiten ir al ataque y regresar a su posición de defensa casi que de manera exitosa.

Cualidades que han comenzado a despertar el interés de grandes equipos del continente europeo, entre los que se destacan equipos de LaLiga, e incluso escuadras de la misma Premier estarían siguiendo de cerca al jugador.

El Barça es uno de los clubes que más fuerza ha tomado durante los últimos días, por lo menos así lo dejó ver el medio deportivo Fichajes.net, el cual manifiesta que el interés del club por el talento del colombiano ha aumentado durante las últimas semanas.

“En Barcelona ven a Daniel Muñoz como una pieza que puede aportar de inmediato, tanto en ataque como en defensa, bajo un sistema que valora su explosividad y recorrido. Su rendimiento en la Premier League, junto a estadísticas que lo colocan entre los mejores en su puesto, han elevado su cotización mucho más allá de lo previsto”, escribió el medio mencionado anteriormente en su portal web.

o

Entre tanto, este mismo medio señaló que el interés del Chelsea por el futbolista colombiano partiría de la necesidad de querer reforzar la banda derecha, “zona que necesita alternativas” para afrontar el resto de la temporada. Esto teniendo en cuenta que el mercado de fichajes de invierno se abre a inicios del 2026.

Sin duda alguna, el equipo que desee hacerse a los servicios del lateral colombiano Daniel Muñoz deberá tener en cuenta el valor en el mercado del jugador; actualmente se encuentra evaluado en 25 millones de euros, un valor que, según su rendimiento y desempeño con el Crystal Palace, podría aumentar.

o

Por ahora, el futbolista antioqueño se concentrará con la selección Colombia, la cual afrontará sus últimos juegos amistosos de este 2025. Fecha FIFA en la que la Tricolor se medirá ante Nueva Zelanda y Australia.

