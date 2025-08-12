NTN24
Martes, 12 de agosto de 2025
Perú

"Desde acá invoco a Petro y a presidentes de Chile, Bolivia, Brasil: de una vez vamos a la guerra": expresidente Pedro Castillo desde su juicio en Perú

agosto 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Pedro Castillo - EFE
Pedro Castillo - EFE
La acción del mandatario tuvo lugar durante la sesión 52 del juicio que enfrenta en su contra.

El expresidente peruano Pedro Castillo, quien se enfrenta a la justicia de su país por el fallido intento de golpe de Estado de 2022, invocó a mandatarios de la región, entre ellos al presidente colombiano, Gustavo Petro, para unirse en una guerra contra la corrupción y la delincuencia.

De acuerdo con el diario peruano La República, la acción de Castillo tuvo lugar en el penal de Barbadillo donde cumple prisión preventiva y donde se llevó a cabo la sesión 52 del juicio en su contra por rebelión y conspiración.

"Desde acá invoco a Petro y al presidente de Chile, Bolivia, Brasil, de una vez vamos a la guerra. Pero a la guerra para terminar con la delincuencia, corrupción", dijo el exmandatario.

Por otro lado, el ex jefe de Estado insistió en su inocencia alegando que no se ha probado lo contrario. "Hasta el momento no se me encuentra el delito que se me imputa; simplemente decirles que soy un presidente secuestrado, un presidente que empezó a impulsar el desarrollo de miles de compatriotas", aseguró.

Durante la audiencia, el político también aprovechó para arremeter contra sus críticos, a los que tildó como "falsos patriotas con mapa en mano, sin autoridad moral como líderes que vendieron armas a la FARC de Colombia", y recordó que "encontraron droga en el avión presidencial".

La sesión 52 del juicio estuvo marcada, además, por un enfrentamiento entre Castillo y la jueza Norma Carbajal, presidente del tribunal, lo que conllevó al cierre de su micrófono en el momento de su acreditación. El expresidente acusó a la togada de actuar de forma parcializada y cuestionó la legitimidad del proceso en su contra.

"Rechazo este juicio y quiero dejar constancia. Yo soy presidente de la República, no me pueden silenciar ante el país. Díganme dónde encontraron las armas. Mi abogado público no tuvo tiempo de prepararse; yo no tengo para pagar un abogado privado", expresó.

Sobre la presidente del tribunal dijo: "La doctora Carbajal ha contaminado este juicio, no tiene ninguna autoridad. La Fiscalía está dando imputaciones que no puede probar", dijo subido de tono mientras los magistrados le pedían que se sentara y que guardara silencio.

El 7 de diciembre de 2022, el expresidente leyó a mediodía un mensaje al país donde anunciaba su decisión de disolver el Congreso y convocar una Asamblea Constituyente, mismo día en el que iba a ser sometido a una moción de vacancia (destitución) bajo cargos de presunta corrupción.

Finalmente fue cesado con votos de bancadas de izquierda y derecha, y posteriormente detenido por la Policía cuando se dirigía con su familia a la embajada de México en Lima.

