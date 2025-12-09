Dimayor confirma cambios drásticos para la Liga BetPlay del 2026: no habrá cuadrangulares

Este lunes se conocieron a los equipos finalistas de la liga colombiana en el segundo semestre de 2025. Finalmente, Deportes Tolima y Atlético Junior se medirán en la gran final que definirá al campeón del segundo torneo del año en partidos de ida y vuelta.

En medio de la expectativa por conocer al nuevo campeón del fútbol colombiano, en las últimas horas se conoció el formato que tendrá la Liga BetPlay Dimayor para el próximo año, teniendo en cuenta que por el Mundial de la FIFA 2026 todos los torneos tendrán que terminar antes de la inauguración.

En ese caso, este martes, el presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR), Carlos Mario Zuluaga, indicó el formato del torneo para hacerlo más corto y termine antes del 11 de junio de 2026, fecha en la que arrancará la gran cita orbital de Estados Unidos, México y Canadá.

Según reveló Zuluaga, el torneo del primer semestre tendrá 19 fechas, una menos que las 20 que suelen realizarse, por lo que no habrá fecha de clásicos.

Asimismo, el máximo dirigente dio a conocer que no habrá fase de cuadrangulares, en la que ocho equipos accedían a las semifinales, divididos en dos grupos de cuatro equipos cada uno que se enfrentaban en encuentros de ida y vuelta.

Los clasificados irán a una ronda de play-offs con encuentros de ida y vuelta en semifinales y luego los que accedan a la gran final.

“No es el que más me guste, sino el que realmente cabe dentro de las fechas posibles para jugar”, dijo Zuluaga en diálogo con Win Sports.

“Eso nos lleva a que el campeón se defina el 5 de junio”, resaltó.

Cabe recordar que la selección Colombia también tendrá participación en el Mundial 2026 y su debut será el 17 de junio ante Uzbekistán en Ciudad de México.