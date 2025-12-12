NTN24
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Sindicatos denuncian detenciones ilegales y desaparición de trabajadores en Venezuela que se han intensificado en los últimos meses

diciembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Sindicatos convocan a marchas en contra de la represión política - Foto: EFE
Sindicatos convocan a marchas en contra de la represión política - Foto: EFE
Los representantes de 33 gremios sindicales acudirán a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para solicitar protección de sus derechos.

Diversos sindicatos venezolanos denunciaron este viernes la detención ilegal y desaparición forzada de 160 trabajadores y 20 dirigentes sindicales en los últimos años, entre ellos, la del secretario general de la mayor central obrera del país, José Elías Torres.

Defensores de derechos humanos alertan sobre un patrón sostenido de detenciones "arbitrarias" en Venezuela. Según cifras de la oenegé Foro Penal, hay 889 "presos políticos", mientras que una misión de expertos de la ONU advirtió en septiembre que en los últimos meses se intensificó la persecución por motivos políticos en el país.

Los representantes de 33 gremios sindicales acudirán a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para solicitar protección de sus derechos, señalaron en una conferencia de prensa.

o

Torres, líder de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), fue detenido el 29 de noviembre por la Policía Nacional Bolivariana en su casa en Caracas y desde entonces se desconoce su lugar de reclusión, según los sindicalistas.

"El encarcelamiento de José Elías Torres no es un hecho aislado, es parte de una ofensiva que mantiene tras las rejas a dirigentes sindicales y trabajadores bajo procesos judiciales", dijo el dirigente sindical Pedro Eusse.

La persecución "busca desarticular al movimiento sindical, sembrar miedo y quebrar a la organización democrática de los trabajadores", agregó.

La OIT publicó en 2019 un informe sobre la violación de convenios firmados por Venezuela, uno de ellos relacionado con restricciones a la libertad sindical.

o

Las 33 organizaciones sindicales acordaron luchar "por la defensa de la autonomía sindical y la libertad plena para todos los presos del movimiento sindical", y convocaron a una protesta nacional el 15 de enero.

