"Desde el primer día la intención del Gobierno Petro fue decapitar las Fuerzas Armadas, volvimos a ser el país del miedo”: Juan Carlos Pinzón

Colombia vivió a finales de agosto una ola de violencia a con dos ataques que dejó 20 muertos y decenas de heridos en la peor embestida de los grupos armados en la última década.

Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa de Colombia, y exrepresentante diplomático embajador de Colombia en los Estados Unidos, se conectó virtualmente a La Tarde de NTN24 para hablar sobre este tema.

"Lo que uno concluye con la administración del presidente Petro en Colombia y sus discursos y acciones, mi sentir es que no le importa Colombia ni el pueblo colombiano", sostuvo Pinzón.

Para el exministro, mientras el país está siento afectado por cientos de problemáticas, el mandatario colombiano muestra más preocupación por sus "ideologías" y no por buscar una solución inmediata.

"Cuando él anuncia que va a mandar tropas (a la frontera con Venezuela) por un lado, si fuera cierto, es un abuso con los colombianos y con sus instituciones, pero la otra realidad es que no tiene con qué", aseveró.

Pinzón se refirió al reciente actuar de Petro, y mencionó que el jefe de Estado está "metiendo a Colombia en un problema con los Estados Unidos", debido a como se ha desenvuelto últimamente.

"Desde el primer día la intención fue decapitar las Fuerzas Armadas (...) volvimos a ser el país del miedo cuando nos habíamos convertido en el país ejemplo en América Latina”, dijo.