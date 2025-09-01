NTN24
Lunes, 01 de septiembre de 2025
Gustavo Petro

Petro respondió al papel que jugaría Colombia ante una supuesta invasión estadounidense en Venezuela: “Asesinos de masas se adueñarán de territorios”

septiembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro | Foto: EFE
En los últimos días, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha ido en aumento tras el despliegue militar que lanzó el Gobierno.

Este lunes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló sobre una posible invasión por parte de Estados Unidos a Venezuela.

El jefe de Estado respondió un video en el que se habla del papel que jugaría Colombia ante una posible invasión estadounidense debido al gran despliegue militar que hay en el Caribe.

Petro respondió desde su cuenta en la red social de X: “Si hay una agresión violenta contra Venezuela, lo que vemos en Siria e Irak será la realidad de toda la región grancolombiana”.

“Asesinos de masas se adueñarán de territorios, movidos por la codicia, y los estados se debilitarán como instrumentos de paz social”, añadió.

Además, hizo énfasis en que “en la patria grande de Bolívar no puede haber sino soberanía nacional, ni en Panamá, ni en Ecuador ni en Colombia ni en Venezuela debe haber sujeciones serviles a extranjeros”.

Y por ello “la región debe coordinar en términos de igualdad, su política antinarcotráfico con los extranjeros, pues se trata de un problema de la humanidad, pero en términos de igualdad, no de sumisión”.

Las palabras de Petro se dan horas después de que el Gobierno de Colombia llamara a una reunión de urgencia de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños (CELAC).

Esto en medio de la creciente tensión en la región ante el despliegue militar por parte de Estados Unidos en el Caribe.

Por medio de un comunicado, la la canciller de Colombia y presidenta pro témpore, Rosa Yolanda Villavicencio, indicó que el encuentro tendrá lugar este lunes a las 10:00 a. m. en formato virtual.

“El objetivo de este encuentro será intercambiar puntos de vista y reflexiones sobre la coyuntura regional, en un marco de respeto a los principios del derecho internacional, la soberanía de los Estados, la cooperación y la integración que sustentan a la CELAC como un foro de unidad política y concertación”, precisó la Cancillería.

En los últimos días, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha ido en aumento tras el despliegue militar que lanzó el Gobierno estadounidense en aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles.

Las acciones estadounidenses, cerca a los límites con Venezuela, surgieron luego de que la Administración del presidente republicano Donald Trump declarara al Cartel de los Soles como organización terrorista internacional y anunciara el uso de las capacidades militares para combatir el narcotráfico.

