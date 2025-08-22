NTN24
Viernes, 22 de agosto de 2025
Colombia

Sangrienta ola de violencia en Colombia deja al menos 20 muertos en menos de 24 horas

agosto 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Los mortales hechos se registraron en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca.

El jueves 21 de agosto, Colombia vivió una sangrienta ola de violencia que dejó 20 personas muertas en menos de 24 horas. El país sudamericano vivió hechos terroristas en diferentes zonas que acabaron con la vida de civiles y uniformados, reviviendo los años violentos del pasado.

El primero de los hechos tuvo lugar en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia, donde fue derribado un helicóptero de la Policía Nacional que se encontraba apoyando labores de erradicación de cultivos ilícitos en esta zona del nordeste antioqueño.

o

Según los informes de las autoridades, el helicóptero tipo Black Hawk habría sido derribado por una aeronave no tripulada cargada de explosivos que presuntamente fue maniobrada por el Frente 36 de las disidencias de las Farc.

Durante una rueda de prensa este viernes 22 de agosto, el mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director General de la Policía Nacional de Colombia, confirmó que el violento hecho acabó con la vida de 13 uniformados tras el deceso de uno de los heridos.

“Trece policías que fueron parte de un grupo de profesionales en el programa de la erradicación de cultivos ilícitos estaban erradicando en el nordeste del departamento de Antioquia y el Frente 36 de las Farc accionó de forma demencial artefactos explosivos, uso de drones, tatucos, en contra de la integridad de nuestros policías”, aseguró.

Triana Beltrán precisó que actualmente permanecen heridos otros cuatro uniformados tras el hecho, el cual ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana del jueves en zona rural de la vereda Los Toros del municipio de Amalfi.

o

“Los heridos llegaron a la ciudad de Montería (Córdoba), valorados por los especialistas y son trasladados a la ciudad de Bogotá D.C. para la atención primaria y prioritaria (...) Los cuerpos sin vida están en este momento en el departamento de Antioquia con los criminalistas y con todas las capacidades en el marco del procedimiento”, añadió.

El otro hecho violento que enlutó a Colombia tuvo lugar en la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca, donde una explosión cerca a la Base Aérea Marco Fidel Suárez acabó con la vida de siete personas.

Según informó la Policía Metropolitana, el hecho se dio luego de que un artefacto explosivo fue detonado en la carrera 8 con carrera 44, dejando inicialmente a seis personas fallecidas y más de 70 heridos.

Este viernes 22 de agosto, el alcalde Cali, Alejandro Éder, confirmó que el número de personas fallecidas por dicho atentado terrorista se elevó a 7.

o

“Ya hay una nueva víctima mortal. Ya son siete los fallecimientos por este ataque en Cali… No piensen que esto es en Cali, se está deteriorando el país”, señaló Éder.

Los informes del Gobierno Nacional, a través del presidente Gustavo Petro, señalan que fue capturado alias Sebastián, quien presuntamente pertenece a la estructura del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC y quien posiblemente estaría involucrado en el hecho.

“Pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico”, señaló Petro en X.

