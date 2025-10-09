NTN24
Jueves, 09 de octubre de 2025
Jueves, 09 de octubre de 2025
Israel

"Después de dos años nuestro hijo saldrá de ahí con sus compañeros": familiares de rehenes israelíes hablaron con NTN24 sobre firma de acuerdo con Hamás

octubre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
En Tel Aviv, familias y amigos de rehenes se reúnen en la Plaza de los Secuestrados, expresando esperanza por el acuerdo de liberación, pero con reservas sobre su cumplimiento.

La Plaza de los Secuestrados en Tel Aviv se ha convertido en epicentro de emociones encontradas tras el anuncio del acuerdo para la liberación de rehenes israelíes en manos de Hamás.

Familiares, amigos y ciudadanos anónimos se han congregado en este emblemático lugar, donde la alegría por la posibilidad de reencuentro se mezcla con el temor y escepticismo ante un potencial incumplimiento por parte del grupo palestino.

Durante la jornada se han observado conciertos improvisados, lágrimas de emoción y risas nerviosas, todo enmarcado en un sentimiento general de que, como expresan muchos presentes, "hasta que los rehenes no estén en tierra israelí, no estaremos tranquilos".

El padre de uno de los rehenes compartió con NTN24 su esperanza: "Después de dos años, nuestro hijo secuestrado el 7 de octubre saldrá de ahí con sus compañeros. Tuvieron más de dos horas salvando la vida de muchas personas. Hamás los secuestró con brutalidad, pero están vivos y quiero verlos a todos".

o

La presencia de banderas estadounidenses y muestras de agradecimiento hacia el presidente Trump son notables, reflejando el reconocimiento al papel de Estados Unidos en las negociaciones.

Este jueves se hizo oficial la firma entre Israel y Hamás de la primera fase de la iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza.

Esta medida incluye un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos.

En Israel y Gaza se vivió una jornada de júbilo tras el mayor paso dado hasta ahora para poner fin a dos años de guerra en la que han muerto miles de personas.

Funcionarios de ambas partes confirmaron que habían firmado el acuerdo tras las conversaciones indirectas mantenidas en el balneario egipcio de Sharm el-Sheikh.

Tras la oficialización de la firma, cesarán los combates, Israel se retirará parcialmente de Gaza y Hamás liberará a todos los rehenes que capturó en el ataque que precipitó la guerra, a cambio de cientos de prisioneros retenidos por Israel.

Temas relacionados:

Israel

Guerra Israel-Hamás

Israel - Hamás

Franja de Gaza

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La justicia no lo devolverá con vida, pero nos dará la satisfacción de que los verdaderos culpables sean condenados": Javier Eduardo Ojeda, hermano del exmilitar venezolano asesinado en Chile

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"De la nada Trump produce hechos políticos de una trascendencia extraordinaria": Héctor Schamis sobre avances en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Después de dos años nuestro hijo saldrá de ahí con sus compañeros": familiares de rehenes israelíes hablaron con NTN24 sobre firma de acuerdo con Hamás

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia": esposa del activista Lewis Mendoza, detenido arbitrariamente por el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Israel

Israel y Hamás firman oficialmente el principio del acuerdo de paz: esto es lo que pasará en las próximas horas

Ronald Ojeda - Archivo
Régimen venezolano

"La justicia no lo devolverá con vida, pero nos dará la satisfacción de que los verdaderos culpables sean condenados": Javier Eduardo Ojeda, hermano del exmilitar venezolano asesinado en Chile

Cine venezolano | Foto Canva
Ponte al Día

Miami celebra el talento venezolano: siete películas se proyectan en la novena edición de Cinema Venezuela

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Benjamín Netanyahu

"Un gran día para Israel, traeremos a casa a todos nuestros preciados rehenes": Benjamin Netanyahu celebra firma de la primera parte del acuerdo con Hamás

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"De la nada Trump produce hechos políticos de una trascendencia extraordinaria": Héctor Schamis sobre avances en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Más de Actualidad

Ver más
Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Marco Rubio

"Además de ser errático, no ha sido un buen socio en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga": Marco Rubio apunta contra Petro tras descertificación de Colombia

Fernando Savater - EFE
Régimen de Maduro

"Maduro debería ser el próximo Noriega": Fernando Savater, escritor y filósofo español, habló en NTN24 sobre la crisis en Venezuela

Agente enmascarado en operativo en Chicago luego de que agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieran a un hombre no identificado que viajaba en su automóvil lo que provocó protestas de los habitantes-Foto: AFP
Inmigración en Estados Unidos

“Apoye a ICE mientras continúan protegiendo y defendiendo nuestra patria”: video muestra el intenso operativo de deportaciones masivas en Estados Unidos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Vladímir Putin, Donald Trump y Volodímir Zelenski - EFE
Donald Trump

Viraje de Trump sobre la guerra en Ucrania: "Rusia tiene grandes problemas económicos; Ucrania podría recuperar su país en su forma original y tal vez ir más allá"

James Rodríguez, Luis Díaz, Falcao García y Jhon Durán | Foto: EFE
Champions League

Estos son los 19 colombianos que han marcado gol en toda la historia de la Champions League

Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Marco Rubio

"Además de ser errático, no ha sido un buen socio en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga": Marco Rubio apunta contra Petro tras descertificación de Colombia

Juan Guillermo Cuadrado sueña con jugar el Mundial 2026 - Foto: AFP
Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado confiesa que sueña en ir al Mundial con Colombia y revela la razón por la que decidió continuar su carrera en Italia

Fernando Savater - EFE
Régimen de Maduro

"Maduro debería ser el próximo Noriega": Fernando Savater, escritor y filósofo español, habló en NTN24 sobre la crisis en Venezuela

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo - Foto: EFE
Ranking

Un colombiano aparece en la lista de los mejores jugadores del siglo XXI, según prestigiosa revista deportiva

Agente enmascarado en operativo en Chicago luego de que agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieran a un hombre no identificado que viajaba en su automóvil lo que provocó protestas de los habitantes-Foto: AFP
Inmigración en Estados Unidos

“Apoye a ICE mientras continúan protegiendo y defendiendo nuestra patria”: video muestra el intenso operativo de deportaciones masivas en Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda