"Después de dos años nuestro hijo saldrá de ahí con sus compañeros": familiares de rehenes israelíes hablaron con NTN24 sobre firma de acuerdo con Hamás

La Plaza de los Secuestrados en Tel Aviv se ha convertido en epicentro de emociones encontradas tras el anuncio del acuerdo para la liberación de rehenes israelíes en manos de Hamás.

Familiares, amigos y ciudadanos anónimos se han congregado en este emblemático lugar, donde la alegría por la posibilidad de reencuentro se mezcla con el temor y escepticismo ante un potencial incumplimiento por parte del grupo palestino.

Durante la jornada se han observado conciertos improvisados, lágrimas de emoción y risas nerviosas, todo enmarcado en un sentimiento general de que, como expresan muchos presentes, "hasta que los rehenes no estén en tierra israelí, no estaremos tranquilos".

El padre de uno de los rehenes compartió con NTN24 su esperanza: "Después de dos años, nuestro hijo secuestrado el 7 de octubre saldrá de ahí con sus compañeros. Tuvieron más de dos horas salvando la vida de muchas personas. Hamás los secuestró con brutalidad, pero están vivos y quiero verlos a todos".

La presencia de banderas estadounidenses y muestras de agradecimiento hacia el presidente Trump son notables, reflejando el reconocimiento al papel de Estados Unidos en las negociaciones.

Este jueves se hizo oficial la firma entre Israel y Hamás de la primera fase de la iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza.

Esta medida incluye un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos.

En Israel y Gaza se vivió una jornada de júbilo tras el mayor paso dado hasta ahora para poner fin a dos años de guerra en la que han muerto miles de personas.

Funcionarios de ambas partes confirmaron que habían firmado el acuerdo tras las conversaciones indirectas mantenidas en el balneario egipcio de Sharm el-Sheikh.

Tras la oficialización de la firma, cesarán los combates, Israel se retirará parcialmente de Gaza y Hamás liberará a todos los rehenes que capturó en el ataque que precipitó la guerra, a cambio de cientos de prisioneros retenidos por Israel.