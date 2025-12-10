NTN24
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Real Madrid

El Manchester City agravó la crisis del Real Madrid: ¿sentencia para Xabi Alonso?

diciembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Xabi Alonso, DT del Real Madrid, junto a un árbitro de la UCL - Fotos: AFP
La derrota deja al equipo de Alonso en la séptima posición de la UEFA Champions League.

El Manchester City profundizó este miércoles la crisis del Real Madrid al imponerse 2-1 en el Santiago Bernabéu, durante la sexta jornada de la UEFA Champions League.

El conjunto inglés remontó el tanto inicial de Rodrygo (28’) gracias a los goles de Nico O’Reilly (35’) y Erling Haaland (43’, de penal).

La derrota deja al equipo de Xabi Alonso en la séptima posición y aumenta las dudas sobre la continuidad del técnico, que solo suma dos victorias en los últimos ocho partidos.

“Generamos opciones para empatar; el equipo mantuvo la concentración y el ritmo”, afirmó Alonso, quien insistió en la necesidad de “recuperar el ánimo” y afrontar con calma este “momento difícil”.

Sin Kylian Mbappé, quien fue baja por una fractura en el dedo anular, Alonso apostó por el canterano Gonzalo García como referencia ofensiva, acompañado por Vinícius y Rodrygo.

La ausencia del delantero francés volvió a pesar, pues recordemos que el galo ya había firmado nueve de los trece goles de la ‘casa blanca’ en Champions esta temporada.

El Madrid comenzó con intensidad y encontró premio en una transición que culminó Rodrygo, rompiendo una sequía goleadora de varios meses.

El cuadro ‘ciudadano’ no se durmió en los laureles, ya que reaccionó rápido. Mediante un córner logró el empate tras un rechace aprovechado por O’Reilly.

Minutos después, un agarrón de Rüdiger sobre Haaland fue sancionado como penalti tras revisión VAR. Ya desde los 12 pasos, el noruego no perdonó.

En la segunda mitad, ambos equipos generaron ocasiones, incluido un disparo al larguero de Endrick en el 85’, pero el resultado no se movió.

Debido a los recientes malos resultados, y por tratarse del club más laureado del mundo, ya se percibe la fricción entre la fanaticada y el cuerpo técnico que encabeza Xabi Alonso.

