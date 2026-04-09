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Jueves, 09 de abril de 2026
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Represión en Venezuela

“Después de las imágenes de hoy uno se pregunta si esa es la reconciliación de la que habla Delcy (Rodríguez)”: dirigente político venezolano

abril 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El exgobernador del estado Bolívar, Andrés Velázquez, habló acerca de la represión que hubo este jueves a la manifestación de los trabajadores en Caracas.

La policía venezolana al servicio del régimen reprimió con gases lacrimógenos a manifestantes que protestan por mejoras salariales en una marcha que buscaba llegar al palacio presidencial de Miraflores en Caracas.

Andrés Velázquez, exgobernador del estado Bolívar y dirigente político, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar de lo ocurrido en estas protestas y aseveró que la decisión de la dictadura de no dejar llegar a los manifestantes al palacio de Miraflores es porque le temen a la ciudadanía.

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“Antes cualquier manifestación podía llegar hasta el centro de Caracas y acercarse al palacio de Miraflores, pero a medida que se instaló la dictadura se restringió hasta el paso vehicular. El temor siempre es ante el ciudadano, le tienen miedo a la protesta porque en el fondo lo que funciona en Venezuela es la dictadura instaurada que sigue irrespetando los derechos humanos”, aseguró el invitado.

Después de las imágenes de hoy uno se pregunta si esa es la reconciliación de la que habla Delcy, la estabilidad política de la que habla Delcy. Creo que somos grandecitos y sabemos cómo es ella, a pesar de sus lágrimas de cocodrilo que pone en Estados Unidos no engaña a los venezolanos, ella es parte activa, de primera línea, de todo el mal que ha vivido Venezuela. No es una recién llegada a la dictadura”, complementó el dirigente político venezolano.

Por último, les dejó un mensaje a los manifestantes: “Le hago un llamado a todos los trabajadores de Venezuela: no tengan miedo, es nuestro derecho reclamar un salario y que se cumplan las reivindicaciones que hemos alcanzado y que quieren sepultar”.

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