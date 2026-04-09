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Jueves, 09 de abril de 2026
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Venezuela

"La mayor amenaza que enfrenta Delcy Rodríguez no proviene de Washington, es Diosdado Cabello": experto sobre informe que analiza el papel de la encargada del régimen en Venezuela

abril 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
El informe señala que Rodríguez "es sin duda la figura dentro del chavismo más popular en todo el país", aunque tiene un techo de apoyo popular "bastante bajo", alrededor del 30%.

Un nuevo informe elaborado en Washington examina el papel que desempeña la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Al respecto, Geoff Ramsey, experto del Atlantic Council, indicó a NTN24 que dicho informe es el resultado de “una investigación profunda con fuentes de primera mano y también analizando lo que se ha dicho en público”.

“Se puede afirmar que el partido dominante en Venezuela no tiene un incentivo de organizar una elección libre y creíble a mediano plazo”, dijo.

De acuerdo con el experto, diferentes funcionarios de la administración Trump han señalado que esperan ver elecciones en Venezuela en los próximos 18 a 24 meses. Sin embargo, Ramsey advierte que "no hemos visto una ruta clara" hacia ese objetivo.

"Hasta ahora, todo parece indicar que Washington está más enfocado en la estabilización económica en Venezuela", afirmó el analista, quien cuestiona cómo encaja la democracia dentro de los intereses económicos, petroleros y geopolíticos que Estados Unidos reconoce en el país.

Respecto a una eventual candidatura de Delcy Rodríguez, el informe señala que "es sin duda la figura dentro del chavismo más popular en todo el país", aunque tiene un techo de apoyo popular "bastante bajo", alrededor del 30%.

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En contraste, María Corina Machado "domina el escenario político en Venezuela y podría ganar cualquier elección libre en Venezuela si es candidata", según el experto.

El documento identifica que "la principal amenaza interna para el poder de Rodríguez a corto plazo son otros miembros de la élite gobernante", y señala específicamente a Diosdado Cabello.

"La mayor amenaza que enfrenta Delcy Rodríguez no proviene de Washington, ni siquiera proviene de la oposición liderada por María Corina Machado. Proviene de su propia coalición, principalmente Diosdado Cabello", aseguró Ramsey.

 

Entretanto, el Departamento de Estado confirmó que su compromiso se centra en que Venezuela avance "mediante un proceso por fases que cree las condiciones necesarias para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente".

Sin embargo, Ramsey advierte que "enfocarse en una elección en sí como la gran solución a la crisis en Venezuela" es problemático, y señala que lo ocurrido en julio de 2024 demostró que "una elección sin una serie de acuerdos previos no va a resolver la crisis".

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