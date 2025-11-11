NTN24
Martes, 11 de noviembre de 2025
Cárcel de Ecuador

"Hay una similitud, pero no va a ser igual": explican funcionamiento de cárcel ecuatoriana, muy parecida a la de Bukele, que fue inaugurada por Noboa

noviembre 11, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Mañana
El coronel Mario Carrillo, exsubdirector general del SNAI y quien está a cargo del centro penitenciario, dijo en NTN24 que "hay algunas situaciones que van a diferenciar" a ambos centros penitenciarios.

El Gobierno de Ecuador puso en funcionamiento una cárcel de máxima seguridad para recluir allí a los presos más peligrosos, dentro de una estrategia del presidente Daniel Noboa para enfrentar a los grupos narcoterroristas que tienen azotado a su país durante los años recientes.

El propio Noboa anunció a través de mensajes en sus redes sociales que la penitenciaría entró en funcionamiento. Afirmó que el lugar estará regido por estrictas normas de disciplina y resocialización de los delincuentes, así como por estrategias para la reducción del peligro de fuga o motines.

La cárcel de 'El Encuentro' tiene 5 pabellones, murallas hasta de 9 metros de altura y otras estructuras de máxima seguridad para garantizar que los principales jefes de bandas criminales detenidos no tengan contacto con el exterior ni puedan seguir violando la ley.

Con la frase "bienvenido al nuevo hogar, pronto llegarán otros criminales", Noboa anunció el lunes que entre los presos recluidos en la cárcel está el exvicepresidente Jorge Glas, condenado en un proceso por corrupción.

Minutos antes, el mandatario ecuatoriano había publicado otra imagen que corresponde a restos de pelo regados en el suelo y un letrero que dice: "ya empezarán con la quejadera".

De esa manera parece haber hecho alusión a normas de disciplina, como el estricto corte de pelo, que tendrán que cumplir los presos en la nueva cárcel de máxima seguridad, una medida similar a las del CECOT de El Salvador.

El centro penitenciario tendrá refuerzo de protección por parte de las fuerzas armadas y estará a cargo del Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas De La Libertad y Adolescentes Infractores del Ecuador, (SNAI).

El coronel Mario Carrillo, exsubdirector general del SNAI, habló sobre este tema en el programa La Mañana de NTN24.

"Es bueno y fortalece el ver que por fin se va a clasificar a las personas privadas de libertad de acuerdo con lo que dice la norma técnica, que establece el nivel de peligrosidad, de riesgo, psicológico, la violencia y el delito, y por eso se van ubicando en máxima, mediana y mínima seguridad", explicó Carrillo.

El exsubdirector aseveró que no basta solo con un centro penitenciario de tal magnitud, sino que también es necesario que otros procedimientos y procesos tecnológicos se cumplan para que establezca una seguridad profesional en la nueva cárcel.

"En cuanto a la comparación con lo que se va llevando en El Salvador, creo que hay una similitud, pero no va a ser igual ni estrictamente un guion para la que se establece aquí en el Ecuador. Hay algunas situaciones que nos van a diferenciar. Entiendo que hay un proyecto para incorporar a policías y militares del servicio pasivo para que reemplacen a los agentes de seguridad penitenciarios", aseguró Carrillo.

