JuanFer Quintero silenció los silbidos de la hinchada de Racing con un golazo que no evitó la derrota re River Plate

Con un gol en tiempo de descuento, Racing venció este lunes por 3-2 a River Plate y avanzó a los cuartos del Clausura argentino, mientras los Millonarios cerraron con esa derrota un año sin títulos y al borde de no jugar la Copa Libertadores del próximo año.

La Academia se impuso en un partidazo de alto voltaje, un combate en el que el semifinalista de la Copa Libertadores supo imponer sus condiciones, más allá de que el equipo de la banda roja vendió cara su eliminación.

Santiago Solari (4') puso bien temprano al frente a Racing con un potente cabezazo para doblegar a Franco Armani, tras un centro de Gabriel Rojas.

En un duelo abierto, la academia se mostró más punzante en la primera mitad, con una muy buena actuación de Solari para liderar los ataques, pero el Millonario exigió también al portero Cambeses con un bombazo frontal de Driussi y un rebote que tomó "Nacho" Fernández.

El duelo ganó en intensidad en la segunda mitad y River revirtió la cuenta con los goles de dos recién ingresados, el joven Ian Subiabre (62') y el colombiano Juan Fernando Quintero (64'), ex Racing, en un par de minutos.

El colombiano recibió silbidos por parte de la tribuna gran parte del partido, debido a que jugó para el conjunto de Avellaneda en el título de la Sudamericana y quiso volver al equipo de la banda cruzada después de un breve paso por eel fútbol colombiano, y este respondió con un golazo que no celebró por respeto.

Pero el equipo dirigido por Gustavo Costas, forjado en duelos calientes, soportó bien esa doble estocada y llegó al empate poco después, con un disparo de Adrián Fernández que Lucas Martínez Quarta (73', en contra) desvió hacia su valla.

Cuando parecía que todo se definiría en el suplementario o en los penales, Racing atacó con todo una vez más, y aunque Armani apareció para sacar dos tiros del ángulo, no pudo con el último rebote, que el uruguayo Gastón Martirena (90+3') mandó a la red para desatar la locura en Avellaneda.

En los cuartos, Racing espera al ganador del choque entre Lanús y Tigre, que jugarán el miércoles, tras el regreso del Granate desde Paraguay, donde ganó el sábado pasado la Copa Sudamericana.