Lucas Paquetá explotó tras acusaciones de estar involucrado en apuestas deportivas por su expulsión contra el Liverpool: “ridículo lo que he soportado”

El futbolista brasileño Lucas Paquetá vuelve a estar en el ojo del huracán tras ser acusado, nuevamente, de estar involucrado en el mundo de las apuestas.

Las acusaciones contra el mediocampista es por la innecesaria expulsión que vio durante el partido contra el Liverpool.

En el minuto 84 del partido, cuando los ‘reds’ iban arriba en el marcador 1-0, el brasileño protestó ante la tarjeta amarilla que le sacó el árbitro del encuentro.

La decisión del juez no le gustó a Paquetá, quien en evidente molestia, le reclamó la decisión.

Ante su actitud, sus compañeros y hasta el arquero rival, Alisson Becker, intentaron calmarlo, pero Paquetá continuó con los reclamos, algo que no le gustó al árbitro y le terminó mostrando la segunda amarilla para expulsarlo del partido.

Tras la expulsión, el futbolista salió aplaudiendo de manera irónica la decisión del árbitro del encuentro ante la mirada atónita de sus compañeros y rivales.

Sin embargo, la actitud de Paquetá levanta sospechas de estar involucrado en el mundo de las apuestas al buscar recibir tarjetas amarillas “de manera intencionada”.

“La doble amarilla más forzada que he visto”, “Hace 2 años que lo están investigando por arreglo de partidos”, “Se sabe que una apuesta hay de por medio”, “Se hizo expulsar a propósito”, son algunos de los comentarios.

Por su parte, el medio británico Sky Sports criticó la actitud de Paquetá al publicar el video de la expulsión con la descripción: “Es un comportamiento ridículo”.

Ante esto, Lucas tomó su cuenta en la red social para responder y alegar que es un tema de falta de apoyo “psicológico” por parte de la federación.

El mediocampista comentó: “Es ridículo que tu vida y tu carrera se vean afectadas durante dos años sin ningún apoyo psicológico de la federación”.

“Quizás este comportamiento ridículo sea solo un reflejo de todo lo que he tenido que soportar y, al parecer, ¡tengo que seguir soportando! Lo siento si no soy perfecto”, agregó.

Sin embargo, la afición no le creyó sus argumentos y un fan le respondió: “¿Qué tiene esto que ver con recibir la segunda amarilla más estúpida de esta temporada? Le quitaste a tu equipo la oportunidad de pelear con 11 hombres, e incluso Alisson intentó salvarte de tu estupidez. Asume cierta responsabilidad por tus acciones”.

Pero esto no impidió que siguiera respondiendo comentarios sobre su expulsión, ya que en otra publicación aseguró: “Entiendo que ahora tengo que hacerme pasar por el villano; ¡es difícil vivir con todo lo que ha pasado en mi vida y en mi salud mental! Seguiré intentando evitar que me afecten aún más”.

Lo cierto que es que su expulsión ha vuelto a traer a la mesa el tema de las apuestas, algo por lo que ya ha sido investigado en el pasado.

Hace un año, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) emitió un comunicado en el que explicó que el centrocampista del West Ham estaba siendo acusado de “haber buscado "de manera intencionada recibir una tarjeta del árbitro" en varias ocasiones en las dos últimas temporadas para orientar apuestas deportivas”.

Según el organismo “Lucas Paqueta, del West Ham United, ha sido acusado de mala conducta en relación con presuntas infracciones de las reglas E5 y F3 de la FA”.

De acuerdo con lo detallado por el escrito de la FA, estas infracciones corresponden a cuatro partidos que disputó en la Premier League contra el Leicester City el 12 de noviembre de 2022; Aston Villa el 12 de marzo de 2023; Leeds United el 21 de mayo de 2023, y AFC Bournemouth el 12 de agosto de 2023.

La FA afirmó que Paquetá está siendo acusado de buscar directamente influir “en el progreso, la conducta o cualquier otro aspecto u ocurrencia en estos partidos al buscar intencionalmente recibir una tarjeta del árbitro con el propósito indebido de afectar las apuestas. Mercado para que una o más personas se beneficien de las apuestas”.

Además, “Lucas Paqueta también ha sido acusado de dos infracciones de la Regla F3 de la FA con respecto a presuntos incumplimientos de la Regla F2 de la FA”.

De acuerdo con el medio británico Daily Mail, la investigación federal fue lanzada después de que se detectaran apuestas sospechosas sobre la tarjeta recibida por Paquetá ante el Bournemouth (1-1), en el descuento de ese primer partido de la temporada 2023-2024.

El jugador fue interrogado al respecto en septiembre y dio acceso a su teléfono un mes después.