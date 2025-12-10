NTN24
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Volker Türk

Alto comisionado de DD.HH. pide desescalada de tensiones entre EE.UU. y el régimen de Maduro

diciembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk - Foto AFP
El alto comisionado pidió que se realice de forma inmediata una investigación independiente sobre la actuación del Ejército estadounidense en el Caribe y Pacífico.

Volker Türk, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, se refirió nuevamente este miércoles al despliegue militar que mantiene Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela e insistió en que los ataques a las embarcaciones que han dejado más de 80 muertos, es una violación al derecho internacional.

Durante una rueda de prensa a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos, Türk instó a la administración de Donald Trump y al régimen de Nicolás Maduro a desescalar las tensiones.

"Cualquier escalada no está en el interés de nadie, por eso llamamos siempre a una desescalada, a encontrar una manera de abordar esto mediante un compromiso constructivo entre los dos países", señaló.

El alto comisionado pidió que se realice de forma inmediata una investigación independiente sobre la actuación del Ejército estadounidense en el Caribe y Pacífico durante el despliegue anti narcotráfico.

"Hemos visto que el Congreso de Estados Unidos ha llevado a debate estos ataques, y espero que ello conduzca a una investigación seria, rápida e independiente que permita esclarecer plenamente lo que ha ocurrido allí", subrayó.

La Fuerza Armada Bolivariana incorporó el pasado 6 de diciembre a 5.600 soldados a sus filas en medio de las "amenazas" de Estados Unidos, que desplegó en agosto una flotilla militar en aguas cercanas a Venezuela.

Mientras tanto, este martes Trump aseguró que los días de Maduro están "contados", y no descartó una posible invasión terrestre al país, donde altas figuras del chavismo, por su parte, reiteraron que la nación está dispuesta a "luchar".

