NTN24
Jueves, 09 de octubre de 2025
Diosdado Cabello

Este es el post de "bienvenida" a los gringos que llevó a la cárcel a un hombre en Venezuela: Diosdado dice que es el "Tun-Tun navideño"

octubre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia / Foto tomada de Con el Mazo Dando
El número dos del chavismo calificó de "miserables" a quienes "están pidiendo invasión", a la vez que reiteró que "no hay bombas solo matachavistas".

"Hoy agarramos a uno en Margarita, (...) escribió 'bienvenidos los barcos 'gringos'", expresó este miércoles el ministro de Interior, Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo Dando.

Informaba, como si se tratase de algo legal, de la detención de una persona en la Isla de Margarita tras publicar un mensaje en su cuenta de Instagram, que hacía alusión al despliegue de buques de guerra estadounidenses en aguas cercanas a Venezuela.

El detenido es Carlos Lesma, un hombre dedicado a promover la vida saludable y vinculado al mundo de los medios en la isla.

Cabello hizo alarde de que, con este arresto, dan inicio a una "versión nueva del Tun Tun navideño", los operativos policiales que han sido denunciados por ejecutar detenciones arbitrarias, persecuciones y desapariciones forzadas de opositores, periodistas y activistas.

"Y si a usted no le cae una bomba de las que lancen los 'gringos' por equivocación, nosotros vamos por ustedes", advirtió.

El ministro, a cargo de todas las fuerzas policiales de Venezuela, realiza patrullajes nocturnos y sigue de cerca los ejercicios militares de la Milicia Bolivariana, que asegura están listos para responder ante lo que consideran amenazas del gobierno de Donald Trump.

La acción militar marcó una escalada en las acciones de Estados Unidos, luego de que Trump firmara una orden ejecutiva que autoriza el uso del ejército contra los cárteles del narcotráfico, mientras ofrece 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro al considerarlo jefe del cartel de Los Soles.

