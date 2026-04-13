"Tenemos la responsabilidad de contribuir a una Venezuela mejor": petrolera española Repsol prevé triplicar su producción tras captura de Maduro

Este lunes, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, anunció que la multinacional energética y petroquímica española tomará el control directo de las operaciones de petróleo en Venezuela “en estos próximos días”.

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Durante su intervención en un foro, organizado por El Español, denominado ‘Wake up! Spain, Wake up! Europe’, Imaz aseguró haber recibido todas las licencias necesarias para que Estados Unidos le permita operar con normalidad en el país bolivariano.

De esa manera, explicó que la organización ha firmado un acuerdo de gas con la nación venezolana que garantiza aproximadamente el 50% de la producción eléctrica de la nación.

“Algo que va a garantizar el 50% del suministro eléctrico de todo el país”, aseguró el CEO de la petrolera.

En ese contexto, afirmó que “se ha abierto el tiempo para hacer una Venezuela mejor, nuestra responsabilidad es hacer que el país tenga recursos para su desarrollo económico y social”.

“El primer producto de petróleo en Venezuela es Chevron y el segundo es Repsol, esto significa que tenemos una importante posición y tenemos la responsabilidad de contribuir en una Venezuela mejor”, concluyó.

Actualmente, la compañía opera en el enorme yacimiento gasífero de Perla, ubicado en el Golfo de Venezuela, uno de los más grandes de la región con una capacidad estimada de 580 millones de pies cúbicos de gas al día, según datos de Repsol.

Venezuela es un país principalmente petrolero al contar con las reservas comprobadas de crudo más grandes del mundo, pero también quiere robustecer su producción de gas.

Finalmente, de esa forma, Repsol asumirá la gestión directa de operaciones petroleas y el objetivo es triplicar la producción de petróleo, es decir, pasar de una estimación actual de 71.000 barriles diarios a más de 200.000 para 2028.