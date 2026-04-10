Ante todo sinceridad: Julián Álvarez asegura que el día antes del partido contra el Barcelona no metió ni un tiro libre en los entrenamientos

El pasado miércoles 8 de abril, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid se midieron en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

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En el choque entre 'Blaugranas' y 'Colchoneros', disputado en el Camp Nou, los de Simeone tomaron ventaja en la llave.

Esto, gracias a dos interesantes tantos materializados por el cuadro que viste de blanco y rojo.

Sin duda la primera diana fue una 'obra de arte ' concretada por el argentino Julián Álvarez. 'La araña' marcó un golazo de tiro libre.

Al ser consultado sobre su anotación, el delantero suramericano dejó una confesión cargada de humildad.

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"Pateamos cinco o seis veces ayer y no metí ni una. Por suerte fue en un momento clave (el gol) y de gran ayuda para el equipo", declaró.

Posteriormente, Álvarez dijo sobre el partido de vuelta: "Avanzaremos paso a paso. Tenemos el fin de semana para recuperarnos y luego volveremos a la carga, confiando en el trabajo que estamos haciendo".

Después del mencionado gol de Julián, en la segunda mitad, aunque el empate parecía más cercano que una ampliación de la ventaja, el italiano Matteo Ruggeri envió un centro al área que fue aprovechado por el noruego Alexander Sorloth, quien acababa de ingresar al campo, para firmar el 2-0 en el minuto 70 tras sustituir a Ademola Lookman.

El partido de vuelta de los cuartos de final de Champions League entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona se jugará el martes 14 de abril a las 21:00 horas (horario CET). El choque tendrá lugar en el Estadio Metropolitano de Madrid.