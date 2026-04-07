NTN24
Martes, 07 de abril de 2026
Martes, 07 de abril de 2026
Tren de Aragua

Detienen en España a un miembro del Tren de Aragua reclamado por EE. UU. y acusado de 'hackear' cajeros automáticos

abril 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (EFE)
Foto de referencia (EFE)
Según las autoridades, el dinero obtenido ilegalmente era usado para financiar la organización.

Autoridades de España hicieron oficial este martes el arresto de un miembro de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua que era reclamado por Estados Unidos.

El hombre es señalado por su presunta participación en hackeos a cajeros automáticos para financiar la organización delictiva.

El fugitivo, detenido en Madrid, tenía una orden de arresto internacional en su contra emitida por Interpol por presuntos delitos relacionados con el fraude bancario y el blanqueo de capitales, según indicó la Policía Nacional en un comunicado.

De acuerdo con los agentes, el sospechoso "habría participado en una trama en Estados Unidos que se dedicaba a 'hackear' cajeros automáticos".

o

Los primeros informes señalan que la banda a la que pertenece el criminal utilizaba un 'malware' o sistema malicioso específico que les permitía conseguir efectivo de forma fraudulenta.

Según las autoridades, el dinero obtenido ilegalmente era usado para financiar la organización.

Incluyendo esta operación, la Policía Nacional española, que tiene un grupo dedicado a la lucha contra esta organización, ya ha detenido a 18 de sus miembros en España, de acuerdo con sus datos.

El Tren de Aragua nació dentro del penal venezolano conocido como Tocorón y se expandió a varios países de América Latina, donde lucra de diversos delitos como el tráfico de estupefacientes y la extorsión.

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la declaró organización "terrorista" el año pasado luego de que varios delitos en la unión americana fueran atribuidos a dicho grupo criminal.

Temas relacionados:

Tren de Aragua

España

Crimen

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Detalles impactantes del rescate en territorio iraní de los tripulantes de un avión de guerra de EE. UU. que fue derribado por el régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Fue algo más que un rescate a los pilotos? Exoficial de inteligencia de EE. UU. habla sobre reciente operativo militar en Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Primer astronauta en la historia de país sudamericano explica lo que está haciendo la tripulación de Artemis II luego de orbitar la Luna

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Esto es lo que han descubierto los astronautas de Artemis II en la enigmática cara oculta de la Luna

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“No existe un nivel seguro de exposición a la contaminación del aire”: experto de la OPS

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"Todo el país podría ser arrasado en una sola noche y eso podría ser mañana mismo": Trump advierte al régimen de Irán tras ultimátum sobre apertura del Estrecho de Ormuz

Artemis II

Estos son los hitos que alcanzará Artemis II en su viaje a la Luna: la tripulación está cerca de llegar al satélite natural

Miguel Díaz-Canel - Foto :EFE
Presos políticos

Régimen de Cuba sigue sin liberar a presos políticos tras anuncio de indulto a 2.000 privados de la libertad

Ataques contra el régimen de Irán - AFP
Ataque al régimen de Irán

Nuevo golpe contra el régimen de Irán: EE. UU. e Israel abatieron a otro jefe de inteligencia quien era uno de los comandantes de más alto rango de la Guardia Revolucionaria Iraní

Imagen de la Luna desde Artemis II - Foto NASA
Artemis II

"El objetivo final de Artemis II trasciende la Luna; el objetivo verdadero viene siendo Marte": ingeniero espacial

Más de Actualidad

Ver más
Foto captura de videos de ataques a unidades militares del régimen de Irán - X
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. publica videos en alta calidad de precisos ataques a unidades militares del régimen de Irán

Miguel Díaz-Canel y Donald Trump | Foto: AFP
Cuba

Bajo la fuerte presión de Estados Unidos, el régimen de Cuba anuncia que indultará a 2.010 presos de las cárceles de la isla

Fuerzas militares | Foto Canva
Fuerzas Militares

Estos son los dos países de Latinoamérica que aprobaron esta semana más presencia militar de Estados Unidos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso militar de barco chino y el contrataque de Estados Unidos en Latinoamérica

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Todos somos responsables, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto captura de videos de ataques a unidades militares del régimen de Irán - X
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. publica videos en alta calidad de precisos ataques a unidades militares del régimen de Irán

Ryan Gosling durante la película 'Project Hail Mary'-Foto: EFE
taquilla

Esta es la película de ciencia ficción que sigue reinando en la taquilla mientras otra esperada cinta de terror fracasa en su primer fin de semana

Miguel Díaz-Canel y Donald Trump | Foto: AFP
Cuba

Bajo la fuerte presión de Estados Unidos, el régimen de Cuba anuncia que indultará a 2.010 presos de las cárceles de la isla

Fuerzas militares | Foto Canva
Fuerzas Militares

Estos son los dos países de Latinoamérica que aprobaron esta semana más presencia militar de Estados Unidos

Bandera de Venezuela - EFE
Venezuela

Venezolanos denuncian detenciones arbitrarias y confiscación de bienes por parte del régimen de Delcy Rodríguez

Nayib Bukele | Foto: EFE
Nayib Bukele

Nayib Bukele propuso cadena perpetua para menores de edad que comentan delitos como asesinato o violación en El Salvador

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás": fulminante advertencia de Trump contra el régimen iraní a horas de cumplirse su ultimátum

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre