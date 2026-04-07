Detienen en España a un miembro del Tren de Aragua reclamado por EE. UU. y acusado de 'hackear' cajeros automáticos

Autoridades de España hicieron oficial este martes el arresto de un miembro de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua que era reclamado por Estados Unidos.

El hombre es señalado por su presunta participación en hackeos a cajeros automáticos para financiar la organización delictiva.

El fugitivo, detenido en Madrid, tenía una orden de arresto internacional en su contra emitida por Interpol por presuntos delitos relacionados con el fraude bancario y el blanqueo de capitales, según indicó la Policía Nacional en un comunicado.

De acuerdo con los agentes, el sospechoso "habría participado en una trama en Estados Unidos que se dedicaba a 'hackear' cajeros automáticos".

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Los primeros informes señalan que la banda a la que pertenece el criminal utilizaba un 'malware' o sistema malicioso específico que les permitía conseguir efectivo de forma fraudulenta.

Según las autoridades, el dinero obtenido ilegalmente era usado para financiar la organización.

Incluyendo esta operación, la Policía Nacional española, que tiene un grupo dedicado a la lucha contra esta organización, ya ha detenido a 18 de sus miembros en España, de acuerdo con sus datos.

El Tren de Aragua nació dentro del penal venezolano conocido como Tocorón y se expandió a varios países de América Latina, donde lucra de diversos delitos como el tráfico de estupefacientes y la extorsión.

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la declaró organización "terrorista" el año pasado luego de que varios delitos en la unión americana fueran atribuidos a dicho grupo criminal.