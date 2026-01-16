Jugador venezolano con paso por la Vinotinto muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Atlético Nacional

En medio del mercado de fichajes del fútbol colombiano, equipos como Atlético Nacional siguen sumando nuevos jugadores a su plantilla, teniendo en cuenta los retos que afrontará en la temporada 2026, tanto en el rentado local como a nivel internacional.

Ante esto y la partida de algunos jugadores, la escuadra "Verdolaga" ha ido sumando refuerzos en cada una de las posiciones con la finalidad de conformar un equipo competitivo.

Ante la inminente partida de Marino Hinestroza, en las últimas horas se ha conocido que la escuadra verde de Antioquia estaría a mínimos detalles de fichar a un atacante con paso por la selección de Venezuela.

De acuerdo con la información compartida por el periodista deportivo Mauricio Agudelo Arcila, el futbolista venezolano Edward Bello, quien cuenta con un amplio recorrido futbolístico a nivel internacional, sería nuevo jugador del "Rey de Copas".

“Puedo confirmar que, a falta de los exámenes médicos de rigor, el extremo venezolano Edward Bello jugará esta temporada en Atlético Nacional”, indicó Agudelo.

El extremo de 30 años, que se caracteriza por agilidad y destreza para gambetear y llegar al arco rival, llegaría proveniente de la Universidad Católica de Chile, escuadra en la que estuvo a préstamo durante el último año.

Edward Bello, quien es internacional con la Vinotinto desde el año 2018, ha tenido la oportunidad de disputar más de 25 encuentros entre juegos oficiales y amistosos. Encuentros en los que ha aportado cuatro goles y tres asistencias.

El extremo venezolano promete aportarle al equipo verde de Antioquia que en este semestre espera ser protagonista tanto en la Liga BetPlay Apertura como en la Copa Sudamericana, competencia en la que buscará un cupo a la fase de grupos.

Bello, quien ya se encuentra en Medellín para presentar los respectivos exámenes médicos, habría comenzado a negociar con el conjunto verdolaga una vez que quedó como agente libre tras rescindir su vínculo con el Barcelona Sporting Club de Ecuador, equipo que era dueño de sus derechos deportivos.

¿Cómo ha sido la carrera de Edward Bello?

El extremo venezolano debutó como futbolista profesional en el año 2013 con el conjunto Yaracuyanos F.C. de su país y a partir de ese momento ha representado a escuadras como Carabobo F.C. (Venezuela), Deportes Antofagasta (Chile), Mazatlán FC (México), Barcelona (Ecuador) y Universidad de Chile.

De hacerse oficial su vinculación a Atlético Nacional, este se convertiría en su séptimo equipo en su carrera deportiva, cuarto a nivel internacional.