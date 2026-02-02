¿Qué podría pasar en el encuentro cara a cara entre Trump y Petro en la Casa Blanca?

El presidente de Colombia Gustavo Petro se encuentra en Washington D. C. para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, este martes 3 de febrero de 2026 en la Casa Blanca.

La cita está programada para las 11:00 a. m. (hora local) en el Salón Oval de la sede presidencial situada en la capital de la unión americana y ha generado expectativa entre ambas administraciones, luego de algunos señalamientos subidos de tono pronunciados por ambos mandatarios.

En cuanto a los temas principales de esta reunión, la agenda se centrará en la lucha contra el narcotráfico, el comercio bilateral y la situación regional tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

En entrevista con Club de Prensa Washington de NTN24, los periodistas Cristy Ramírez y Andrés Arenas analizan el encuentro.

“Sabemos que a veces las reuniones con Trump llegan con mucha tensión, pero luego de la reunión, esa tensión baja... Desde el 2023 con Petro en el poder ha habido récord de exportación de cocaína desde Colombia, por ello, una postura fuerte de EE.UU. con Colombia sería consecuente”, dijo Ramírez.

Por su parte, Arenas, mencionó: “El presidente Trump, una cosa es el discurso y otra cosa los encuentros personales, ha logrado convencer con su voz y luego a través de sus acciones que no va de juego y que no es solo discurso. Tomando esas dos variables, el presidente de Colombia se va a sentar en una mesa a dialogar”.

La reunión entre el republicano y el izquierdista busca recomponer la relación tras un periodo de tensiones en el que se suspendieron ayudas financieras y se revocó temporalmente la visa de Petro.

Además de la reunión con Trump, Petro tiene previstos encuentros en la OEA y actividades académicas durante su visita de tres días.