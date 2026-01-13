La Selección Colombia lanza camiseta retro que rememora histórica participación en un Mundial: este es el precio

La Selección Colombia buscará hacer historia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que comenzará el próximo 11 de junio.

La Tricolor espera superar su mejor ronda en los mundiales que es cuartos de final, la cual alcanzó en Brasil 2014 cuando cayó ante la selección local.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán el duro reto de superar en su grupo a Portugal, Uzbekistán y al ganador del repechaje entre Nueva Caledonia, Congo y Jamaica en la zona K.

Para ello, Adidas, patrocinador oficial de la indumentaria de la Selección Colombia, ya palpita la cita orbital y lanzó una nueva camiseta retro que promete ser del gusto de los aficionados cafeteros.

Se trata de una versión de la camiseta del Mundial de Italia 1990 con la que Colombia hizo historia al empatar ante Alemania, que terminaría siendo campeona de dicho torneo.

Este martes, Adidas hizo oficial el lanzamiento de la indumentaria oficial que para el Mundial de 1990 era la segunda camiseta pese a a ser la tradicional amarilla.

La camiseta, de color amarillo, tiene los colores de la bandera colombiana en los costados y rememora con exactitud a figuras como Freddy Rincón, el ‘Pibe’ Valderrama y Leonel Álvarez, quienes fueron figuras en Italia 1990.

La camiseta ya se encuentra a la venta en los puntos de venta y los canales digitales de Adidas con Luis Díaz como modelo.

La nueva indumentaria retro tiene un precio de COP$479.950 y está disponible desde la talla XS hasta la 3XL.

Cabe recordar que esta camiseta es aún más económica que la oficial para el Mundial de 2026, la cual tiene un precio de COP$599.950, más de 100 mil pesos más con respecto a la retro.