Viernes, 08 de agosto de 2025
Elina Svitolina

Tenista ucraniana mostró las amenazas de muerte que recibió tras perder un partido en importante torneo: “Soy madre antes que deportista”

agosto 8, 2025
Por: Diana Pérez
Tenista ucraniana, Elina Svitolina | Foto: EFE
No es la primera vez que un tenista denuncia haber recibido mensajes de muerte tras una derrotar en un partido.

La derrota de la tenista ucraniana Elina Svitolina en el Masters 1000 de Montreal parece no haberle sentado muy bien a muchos de los aficionados.

Svitolina cayó 6-2 y 6-2 ante la japonesa Naomi Osaka en los cuartos de final del Masters 1000 de Montreal, razón para que recibiera mensajes con amenazas de muerte.

La número 13 en el mundo publicó en sus historias de Instagram los mensajes que unos seguidores le enviaron en los que le deseaban la muerte.

Uno de los mensajes decía: “solo espero que mueras esta noche, tu dinero de la venta de cerillas no te servirá de nada si terminas con mi p*ll* en la boca después de matarte, estúpida”.

“¡Corrupta! ¡El karma pagará! No te preocupes, los niños te lo agradecerán. Esclava de la corrupción”, le dio un seguidor.

Otro usuario decidió incluir la guerra en Ucrania diciendo: “espero que Rusia los mate a todos, malditos ucranianos”.

o

“Maldita imbécil”, “No puedo esperar a que te retires”, “Espero que nunca más vuelvas a tocar una raqueta” y “Patética y maldita retrasada”, le dijeron algunos apostadores.

“Vuelve a comer BBC, eres muy mala. Deja de jugar al tenis, por favor”, indicó un aficionado.

“Eres mala”, “Deja de jugar al tenis”, “¿Necesitas un cerebro nuev0?”, “Inútil incapaz de meter una maldita pelota en la cancha”, “Retírate del tenis”, “Vete con tu inútil de marido mono”, son otros comentarios.

El último mensaje que la ucraniana mostró era el de un seguidor que le dijo: “¿tu país en guerra y estás aquí siendo avergonzada de esa manera?”.

La tenista, de 30 años, junto a las capturas de los mensajes de muerte puso un escrito en el que culpó a los apostadores, tildándolos de “vergonzosos”.

“A todos los apostadores: Soy madre antes que deportista. La forma en que les hablan a las mujeres, a las madres, es vergonzosa. Si sus madres vieran sus mensajes, les daría asco”, afirmó la deportista.

Sin embargo, no fue la única en recibir en comentarios despectivos y mal intencionados, ya que su esposo, el tenista Gaël Monfils, también recibió mensajes de ese estilo y algunos relacionados con su color de piel.

A inicios de este año, la británica Katie Boulter reveló que recibió amenazas de muerte durante el Roland Garros.

Los mensajes y amenazas iban dirigidos tanto para ella como para su familia, según contó en una entrevista con BBC.

El año pasado, la francesa Carolina García denunció que luego de quedar eliminada del US Open recibir ataques en línea.

La tenista afirmó que estos ataques era producto de “apuestas poco saludables” y afectan a los jugadores jóvenes en su mayoría.

Un reciente estudio, citado por el medio Punto de Break, explica que la mayoría de los mensajes abusivos o amenazantes en redes sociales contra los tenistas en el último año provienen de los apostadores enojados.

Es por esto, por lo que la Asociación de Tenis Femenino (WTA) y la Federación Internacional de Tenis (IRF) instan a las plataformas de apuestas que se hagan responsables frente a este hecho.

Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Novak Djokovic durante su juego con Jannik Sinner - Foto AFP
Novak Djokovic

Así se retiró Novak Djokovic del campo de juego luego de quedar fuera de una final de Wimbledon por primera vez en ocho años

Tanda de penaltis entre Francia y Alemania (fútbol femenino) de cuartos de final de la EURO 2025 - Fotos: X / EFE
Francia

Jugadora especialista en cobro de penaltis hizo la carrera "más extraña" en la historia del fútbol para patear desde los 12 pasos en la Euro

La bielorrusa Aryna Sabalenka se despide de Wimbledon 2025. (EFE)
Aryna Sabalenka

La bielorrusa Aryna Sabalenka le deja recado a jugadora que la eliminó en Wimbledon tras su retiro del tenis

Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

J Balvin durante la final del Mundial de Clubes FIFA 2025 - Foto AFP
FIFA

Orgullo colombiano: así fue la presentación de J Balvin junto a otras estrellas de la música en la final del Mundial de Clubes FIFA 2025

Novak Djokovic durante su juego con Jannik Sinner - Foto AFP
Novak Djokovic

Así se retiró Novak Djokovic del campo de juego luego de quedar fuera de una final de Wimbledon por primera vez en ocho años

Tanda de penaltis entre Francia y Alemania (fútbol femenino) de cuartos de final de la EURO 2025 - Fotos: X / EFE
Francia

Jugadora especialista en cobro de penaltis hizo la carrera "más extraña" en la historia del fútbol para patear desde los 12 pasos en la Euro

La bielorrusa Aryna Sabalenka se despide de Wimbledon 2025. (EFE)
Aryna Sabalenka

La bielorrusa Aryna Sabalenka le deja recado a jugadora que la eliminó en Wimbledon tras su retiro del tenis

Elon Musk/ Starship/ Agencia Espacial Italiana (ASI)/ Marte - Fotos EFE
Elon Musk

Elon Musk avanza en la carrera por el planeta rojo: el acuerdo que SpaceX logró con la Agencia Espacial Italiana para llevar experimentos a Marte

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Aranceles

Trump confirma mediante una carta los aranceles del 50% a Brasil: "debemos alejarnos de una larga y muy injusta relación comercial"

La futbolista venezolana Oriana Altuve. (EFE)
Copa América Femenina

"El mayor orgullo de mi vida": la venezolana Oriana Altuve recibió varios reconocimientos en la Copa América tras anotarle tres goles a Bolivia

