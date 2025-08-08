Tenista ucraniana mostró las amenazas de muerte que recibió tras perder un partido en importante torneo: “Soy madre antes que deportista”

La derrota de la tenista ucraniana Elina Svitolina en el Masters 1000 de Montreal parece no haberle sentado muy bien a muchos de los aficionados.

Svitolina cayó 6-2 y 6-2 ante la japonesa Naomi Osaka en los cuartos de final del Masters 1000 de Montreal, razón para que recibiera mensajes con amenazas de muerte.

La número 13 en el mundo publicó en sus historias de Instagram los mensajes que unos seguidores le enviaron en los que le deseaban la muerte.

Uno de los mensajes decía: “solo espero que mueras esta noche, tu dinero de la venta de cerillas no te servirá de nada si terminas con mi p*ll* en la boca después de matarte, estúpida”.

“¡Corrupta! ¡El karma pagará! No te preocupes, los niños te lo agradecerán. Esclava de la corrupción”, le dio un seguidor.

Otro usuario decidió incluir la guerra en Ucrania diciendo: “espero que Rusia los mate a todos, malditos ucranianos”.

“Maldita imbécil”, “No puedo esperar a que te retires”, “Espero que nunca más vuelvas a tocar una raqueta” y “Patética y maldita retrasada”, le dijeron algunos apostadores.

“Vuelve a comer BBC, eres muy mala. Deja de jugar al tenis, por favor”, indicó un aficionado.

“Eres mala”, “Deja de jugar al tenis”, “¿Necesitas un cerebro nuev0?”, “Inútil incapaz de meter una maldita pelota en la cancha”, “Retírate del tenis”, “Vete con tu inútil de marido mono”, son otros comentarios.

El último mensaje que la ucraniana mostró era el de un seguidor que le dijo: “¿tu país en guerra y estás aquí siendo avergonzada de esa manera?”.

La tenista, de 30 años, junto a las capturas de los mensajes de muerte puso un escrito en el que culpó a los apostadores, tildándolos de “vergonzosos”.

“A todos los apostadores: Soy madre antes que deportista. La forma en que les hablan a las mujeres, a las madres, es vergonzosa. Si sus madres vieran sus mensajes, les daría asco”, afirmó la deportista.

Sin embargo, no fue la única en recibir en comentarios despectivos y mal intencionados, ya que su esposo, el tenista Gaël Monfils, también recibió mensajes de ese estilo y algunos relacionados con su color de piel.

No es la primera vez que un tenista denuncia haber recibido mensajes de muerte tras una derrotar en un partido.

A inicios de este año, la británica Katie Boulter reveló que recibió amenazas de muerte durante el Roland Garros.

Los mensajes y amenazas iban dirigidos tanto para ella como para su familia, según contó en una entrevista con BBC.

El año pasado, la francesa Carolina García denunció que luego de quedar eliminada del US Open recibir ataques en línea.

La tenista afirmó que estos ataques era producto de “apuestas poco saludables” y afectan a los jugadores jóvenes en su mayoría.

Un reciente estudio, citado por el medio Punto de Break, explica que la mayoría de los mensajes abusivos o amenazantes en redes sociales contra los tenistas en el último año provienen de los apostadores enojados.

Es por esto, por lo que la Asociación de Tenis Femenino (WTA) y la Federación Internacional de Tenis (IRF) instan a las plataformas de apuestas que se hagan responsables frente a este hecho.