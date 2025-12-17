Estados Unidos envió militares a Ecuador para un operativo contra el narcotráfico

Este miércoles, Estados Unidos envió militares a Ecuador para luchas contra el narcotráfico como parte de su estrategia bilateral de seguridad.

Según informó la embajada de Estados Unidos en Quito, el envío de militares a territorio ecuatoriano es para una “operación temporal” contra el narcotráfico.

Desde sus canales oficiales, la embajada afirmó que dio la bienvenida a miembros de la Fuerza Armada estadounidense para una “operación temporal con la Fuerza Aérea del Ecuador en Manta”.

Sin embargo, el comunicado no precisa la cantidad de militares involucrados ni el tiempo que permanecerán en este país sudamericano.

"La operación mejorará la capacidad de las fuerzas militares ecuatorianas para combatir a los narcoterroristas, incluyendo el fortalecimiento de la recopilación de información y las capacidades de lucha contra el narcotráfico, y está diseñada para proteger a los Estados Unidos y al Ecuador frente a las amenazas que compartimos", agregó.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, planea apoyar su combate contra el crimen organizado con el ayuda de Washington, del que es uno de los principales aliados en la región.

El gobierno ecuatoriano no ha comentado todavía sobre la llegada del contingente militar estadounidense.

Washington y Quito mantienen desde 2023 un acuerdo de cooperación militar.

"Este esfuerzo conjunto a corto plazo se realiza como parte de nuestra estrategia bilateral de seguridad a largo plazo, en línea con los acuerdos actualmente vigentes conforme a la ley ecuatoriana", indicó la legación.

La llegada de tropas estadounidenses a Ecuador se da en medio dl despliegue militar que sostiene la unión americana en el Caribe y el Pacífico, y en el que ha derribado numerosas narcolanchas.