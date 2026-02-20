Revés para Trump: Corte Suprema de Estados Unidos anula la mayoría de aranceles globales impuestos por el mandatario

La Corte Suprema de Estados Unidos le dio un portazo al presidente Donald Trump al señalar que el presidente excedió su autoridad al imponer una serie de aranceles que provocaron revuelo mundial.

Este bloqueo a la herramienta clave del presidente para para imponer su agenda económica, supone el revés más importante en su administración.

El tribunal superior, de mayoría conservadora, dictó una sentencia de seis a tres, afirmando que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) "no autoriza al presidente a imponer aranceles".

Si bien Trump ha utilizado durante mucho tiempo los aranceles como palanca de presión y negociaciones, en esta nueva administración decidió imponer estas tarifas a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos.

Las medidas de Trump incluían aranceles "recíprocos" sobre prácticas comerciales que Washington consideraba injustas, junto con conjuntos separados de derechos dirigidos contra socios importantes como México, Canadá y China debido a los flujos ilícitos de drogas y la inmigración.

El tribunal aseguró que "si el Congreso hubiera tenido la intención de transferir el poder distintivo y extraordinario para imponer aranceles" con la IEEPA, "lo habría hecho expresamente, como lo ha hecho consistentemente en otras leyes arancelarias".

Cabe aclarar que este nuevo fallo no afecta los aranceles específicos del sector que Trump ha impuesto por separado a las importaciones de acero, aluminio y varios otros bienes.

Los tres jueces liberales de la Corte Suprema se unieron a tres conservadores en el fallo del viernes, que confirmó las decisiones de tribunales inferiores de que los aranceles que Trump impuso bajo la IEEPA eran ilegales.

Los jueces conservadores Brett Kavanaugh, Clarence Thomas y Samuel Alito disintieron.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, al emitir su opinión, señaló que "la IEEPA no contiene ninguna referencia a aranceles o derechos".

La eliminación de estos aranceles probablemente llevará la tasa arancelaria promedio del 16,8% a alrededor del 9,5%.

Sin embargo, expertos creen que esto podría resultar temporal, ya que el gobierno buscaría otras formas de volver a imponer aranceles más amplios.