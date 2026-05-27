"Los siete sargentos y el general Lozada no tuvieron un debido proceso": director de la ONG Foro Penal sobre recientes excarcelaciones del régimen venezolano

Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, dijo en La Tarde de NTN24 que "los siete sargentos y el general Lozada (excarcelados por el régimen de Venezuela) no tuvieron un debido proceso".

Según Romero, los militares "fueron condenados a ocho años" por el régimen de Venezuela "para justificar una privación ilegítima de libertad".

El director de la ONG Foro Penal aseguró que "desde el punto de vista legítimo, este no es un caso justificable" y resaltó el trágico hecho de que "el general Ramón Lozada se encontraba muy grave en el hospital militar".

"No es alegre saber que una persona pierda nueve años de su vida injustamente", señaló Romero. "Me impresionó ver al general Lozada levantarse de la silla de ruedas y caminar", recordó.

Sin embargo, para Romero "fue gratificante ver y escuchar ese mensaje de libertad que da el general Lozada a Venezuela".

Cabe recordar que Lozada, general de brigada de la Guardia Nacional de Venezuela excarcelado durante la noche del martes por el régimen de Delcy Rodríguez, dijo en NTN24 que lo que ha sufrido, ha sido por los venezolanos.

"Lo que hemos sufrido, lo hemos sufrido por los venezolanos. Lo hemos sufrido y lo sufriremos si fuera necesario siempre por los venezolanos", expresó Lozada, entre lágrimas, a los micrófonos de NTN24 luego de su excarcelación.

El general envió además un mensaje de esperanza para los ciudadanos venezolanos: "Que tengan fe, que todo va a cambiar para mejor".