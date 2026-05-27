NTN24
Miércoles, 27 de mayo de 2026
Miércoles, 27 de mayo de 2026
Alfredo Romero

"Los siete sargentos y el general Lozada no tuvieron un debido proceso": director de la ONG Foro Penal sobre recientes excarcelaciones del régimen venezolano

mayo 27, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, aseguró que "fue gratificante ver y escuchar el mensaje de libertad que da el general Lozada a Venezuela".

Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, dijo en La Tarde de NTN24 que "los siete sargentos y el general Lozada (excarcelados por el régimen de Venezuela) no tuvieron un debido proceso".

Según Romero, los militares "fueron condenados a ocho años" por el régimen de Venezuela "para justificar una privación ilegítima de libertad".

El director de la ONG Foro Penal aseguró que "desde el punto de vista legítimo, este no es un caso justificable" y resaltó el trágico hecho de que "el general Ramón Lozada se encontraba muy grave en el hospital militar".

"No es alegre saber que una persona pierda nueve años de su vida injustamente", señaló Romero. "Me impresionó ver al general Lozada levantarse de la silla de ruedas y caminar", recordó.

o

Sin embargo, para Romero "fue gratificante ver y escuchar ese mensaje de libertad que da el general Lozada a Venezuela".

Cabe recordar que Lozada, general de brigada de la Guardia Nacional de Venezuela excarcelado durante la noche del martes por el régimen de Delcy Rodríguez, dijo en NTN24 que lo que ha sufrido, ha sido por los venezolanos.

"Lo que hemos sufrido, lo hemos sufrido por los venezolanos. Lo hemos sufrido y lo sufriremos si fuera necesario siempre por los venezolanos", expresó Lozada, entre lágrimas, a los micrófonos de NTN24 luego de su excarcelación.

El general envió además un mensaje de esperanza para los ciudadanos venezolanos: "Que tengan fe, que todo va a cambiar para mejor".

Temas relacionados:

Alfredo Romero

Foro Penal

Presos políticos en Venezuela

Excarcelaciones en Venezuela

Excarcelaciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Amenazas, secuestros y asesinatos a pocos días de elecciones en Colombia: en Arauca secuestran al hijo del coordinador de campaña de Paloma Valencia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los siete sargentos y el general Lozada no tuvieron un debido proceso": director de la ONG Foro Penal sobre recientes excarcelaciones del régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estos incidentes, tras el asesinato de Miguel Uribe, son un recordatorio de los oscuros días de violencia política": EE. UU. sobre amenazas contra candidatos presidenciales en Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Zapatero hizo negocio con el hambre de los venezolanos": eurodiputada española Dolors Montserrat

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado, líder democrática de Venezuela - Foto: EFE.
María Corina Machado

María Corina Machado dijo que una vez se reestablezca la democracia en Venezuela “se convertirá en el aliado más fuerte de Estados Unidos en el hemisferio”

Ejercicios militares | Foto AFP
Japón

Japón lanza misiles y hunde un antiguo buque de guerra en ejercicios militares

Jeffery Epstein y Ghislaine Maxwell. (Tribunal de distrito de EE. UU. para el distrito sur de Nueva York - AFP)
Caso Epstein

Ordenan a autoridad migratoria de Colombia liberar información sobre viajes de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell al país

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Constitución

La "Constitución invisible" de los venezolanos

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado, líder democrática de Venezuela - Foto: EFE.
María Corina Machado

María Corina Machado dijo que una vez se reestablezca la democracia en Venezuela “se convertirá en el aliado más fuerte de Estados Unidos en el hemisferio”

Ejercicios militares | Foto AFP
Japón

Japón lanza misiles y hunde un antiguo buque de guerra en ejercicios militares

Jeffery Epstein y Ghislaine Maxwell. (Tribunal de distrito de EE. UU. para el distrito sur de Nueva York - AFP)
Caso Epstein

Ordenan a autoridad migratoria de Colombia liberar información sobre viajes de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell al país

Congresistas de los Estados Unidos cuestionan a Delcy Rodríguez sobre el caso de Esequibo - Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

Congresista de EE. UU. cuestiona al régimen de Venezuela por el caso del Esequibo con Guyana: “Delcy debería dejar de amenazar a Guyana y empezar a aprender de ella”

Bernard Arnault | Foto AFP
Moda

Golpe en la moda de lujo: LVMH vende Marc Jacobs a organización de Estados Unidos

Volcán | Foto Canva
Volcán

En video: impactante meteorito de color inusual cae cerca de un volcán en plena erupción

Gianni Infantino - Foto EFE
Gianni Infantino

"Lo que queremos es unir al mundo”: Gianni Infantino a menos de un mes del inicio del Mundial 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre