Selección sudamericana se beneficiaría de inminente retiro de Irán del Mundial: estas son las cuentas que hace para clasificarse

El que parece retiro inminente de Irán del Mundial de fútbol 2026, que se disputará entre los próximos meses de junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México, le daría a una selección sudamericana un ramillete de posibilidades de clasificarse.

Se trata de la selección de Bolivia que, según un análisis hecho por el medio deportivo One Football, tendría un camino más sencillo dentro de su cronograma en el repechaje que disputará en las próximas semanas.

En el análisis se establece que el reglamento le da la potestad a la FIFA de tomar una decisión ante el retiro de una selección y que la que tomaría el lugar sería alguna de la confederación del equipo retirado.

El medio menciona que en este sentido la FIFA determinaría “que la selección de Irak acceda a la Copa del Mundo 2026 de forma directa sin pasar por el repechaje”.

Para One Football una de las selecciones beneficiadas con esta posible determinación sería Bolivia, que jugará su primer partido de repechaje el 26 de marzo.

La razón es que Bolivia, si vence a Surinam en su repechaje, debe enfrentarse a Irak para luchar por un cupo en el Mundial. Ese partido no lo jugaría con lo que le bastaría vencer a Surinam para meterse en el campeonato.

“En ese sentido, la selección de Bolivia solo debería jugar un partido frente a la selección de Surinam, el próximo 26 de marzo de este año. Sin embargo, aún no se han tomado decisiones y será la FIFA quien anuncie cómo se procederá y qué determinaciones son las adecuadas en estas circunstancias”, mencionó.

Irán se encuentra clasificada al Mundial e integra el grupo G de la competición junto a las selecciones de Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Las especulaciones sobre la participación de Irán en el Mundial se dieron luego de que el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, admitiera que tras los ataques “no se puede esperar que el país afronte la Copa del Mundo con entusiasmo”, y dejara la decisión sobre un eveuntrual retiro en manos de las autoridades deportivas.