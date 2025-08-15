NTN24
Viernes, 15 de agosto de 2025
Perú

Dina Boluarte defendió la soberanía de Perú sobre la isla de Santa Rosa de Loreto en un acto desde el Amazonas: "Es y seguirá siendo peruana"

agosto 15, 2025
Por: Luis Cifuentes
Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto: EFE
Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto: EFE
La mandataria peruana realizó un acto desde la isla amazónica de la que Gustavo Petro reclamó la soberanía semanas atrás.

La presidente de Perú, Dina Boluarte, encabezó este viernes un acto desde la isla amazónica de Santa Rosa de Loreto en defensa de la soberanía de su país sobre el territorio en medio de las tensiones con Colombia sobre su jurisdicción.

En el evento, al que acudieron congresistas peruanos y ministros del gabinete, la mandataria peruana se pronunció sobre los dichos del presidente colombiano Gustavo Petro, quien en días pasados cuestionó la soberanía de Perú sobre la isla y reclamó que Santa Rosa de Loreto no ha sido asignada a ninguno de los dos países.

Desde hace varios días se vienen lanzando mensajes y realizando acciones inaceptables que afectan la hermandad que une a nuestras dos naciones”, dijo Boluarte ante decenas de personas que asistieron al acto en defensa de la soberanía sobre el territorio amazónico.

o

“Seamos claros, la soberanía del Perú no está en discusión. El distrito de Santa Rosa de Loreto es y seguirá siendo peruano”, declaró.

La mandataria explicó que “así está escrito y firmado en las bases, en los tratados que fijan los límites entre el Perú y Colombia, que tienen carácter perpetuo e inamovible”.

A su vez, sostuvo que “nadie ni nada podrá cambiar aquello que se ha escrito hace más de 100 años con las rúbricas de hace más de 100 años”

Por ello, el Perú y sus autoridades ejercen legítimamente su jurisdicción en Santa Rosa de Loreto y en todo el resto de nuestro territorio patrio”, indicó, en un claro mensaje hacia el presidente colombiano que el pasado 7 de agosto desde Leticia dijo no reconocer a las autoridades peruanas instaladas en la isla.

o

No aceptaremos que nadie pretenda cuestionarlo. Seguiremos unidos en defensa de nuestra querida patria”, expresó la presidente.

Cabe recordar que a inicios de esta semana la tensión diplomática entre Lima y Bogotá se ha incrementado luego de que el precandidato presidencial Daniel Quintero colocara una bandera colombiana en la isla bajo jurisdicción de Perú.

Días después, dos topógrafos colombianos fueron detenidos por las autoridades peruanas mientras realizaban mediciones, un acto que el jefe de Estado colombiano calificó como un “secuestro”.

