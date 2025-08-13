Presidente Petro califica de "secuestro" la detención de dos topógrafos en isla amazónica de Santa Rosa bajo jurisdicción de Perú

El presidente Gustavo Petro tachó este miércoles de "ilegal" y de "secuestro" la detención de dos topógrafos colombianos por parte de las autoridades peruanas en la isla de Santa Rosa de Loredo sobre el río Amazonas que es el centro de una controversia fronteriza entre ambos países tras un reclamo del gobierno con sede en Bogotá en días pasados.

Colombia y Perú mantienen una disputa histórica sobre su delimitación territorial en el río Amazonas, que con frecuencia cambia su cauce, genera nuevas islas y dificulta la demarcación de las líneas fronterizas.

"La detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro", dijo Petro en X.

Al mismo tiempo, el mandatario colombiano volvió a reclamar la soberanía sobre la isla ubicada en el río Amazonas. “Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo al Protocolo de Rio de Janeiro”, agregó.

El martes, la Policía de ese país detuvo a dos topógrafos colombianos que hacían mediciones de terreno en la isla, según ellos sin autorización.

Según indicó la Policía de Perú, los trabajadores tenían equipos de georreferenciación satelital sin autorización de las autoridades locales.

Entretanto, el Ministerio de Transporte colombiano aseguró que ambas personas laboraban para un consorcio de ese país para la ampliación de un muelle en Leticia, la capital del Amazonas en Colombia.

El incidente se suma a una seguidilla de tensiones sucedidas desde el jueves pasado cuando Petro desconoció la soberanía de Perú sobre Santa Rosa. Ese mismo día un avión militar colombiano sobrevoló la isla.

A su vez, el pasado lunes, el aspirante a la presidencia colombiana y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, plantó en Santa Rosa la bandera de su país tras cruzar en bote el Amazonas. Las autoridades peruanas la retiraron minutos después.

La declaración de Petro provocó el enérgico rechazo del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, quien señaló que no hay discusión sobre el tema. Lima sostiene que, en Santa Rosa, los residentes y autoridades siempre han sido peruanos.

Según el gobierno peruano, Santa Rosa es una prolongación de la isla Chinería que surgió por el descenso de nivel de las aguas del Amazonas.

Perú oficializó en julio la creación del distrito de Santa Rosa y mandó a funcionarios a la zona. Su población actual es de unos 3.000 habitantes.

Delegaciones diplomáticas de Perú y Colombia tienen prevista una reunión técnica binacional el 11 y 12 de septiembre en Lima para tratar temas fronterizos.