Lunes, 11 de agosto de 2025
Perú

Perú se pronuncia sobre bandera de Colombia colocada en isla Chinería en medio de la tensión entre ambos países por la soberanía del territorio amazónico

agosto 11, 2025
Por: Luis Cifuentes
Patrullaje de las autoridades peruanas en la isla Chinería del Amazonas - Foto: EFE
Patrullaje de las autoridades peruanas en la isla Chinería del Amazonas - Foto: EFE
La Cancillería de Perú rechazó la colocación de una bandera colombiana en la isla Chineria, en Santa Rosa de Loredo.

El gobierno de Perú se pronunció este lunes sobre una bandera que fue colocada en la isla de Chineria, en Santa Rosa de Loredo, la cual ha sido reclamada por el gobierno de Colombia como territorio propio en el Amazonas.

Las imágenes difundidas por la prensa peruana dan cuenta de una bandera gigante de Colombia a las orillas del río Amazonas, más específicamente en la isla de Chinería, en el distrito peruano de Santa Rosa de Loredo.

Las autoridades de la isla, en control del estado peruano, retiraron la bandera al percatarse de la situación y recibir el llamado de los pobladores, quienes denunciaron el hecho.

Ante esto, la Cancillería de Perú se pronunció enérgicamente y advirtió que el acto “distrae los esfuerzos de cooperación” entre ambos países en medio del conflicto surgido en los últimos días por el reclamo de Colombia sobre la pequeña isla, donde viven unas 3.000 personas.

En la fecha, el Gobierno del Perú ha tomado conocimiento con preocupación de la colocación de una bandera de Colombia en la isla Chinería -distrito de Santa Rosa de Loreto- que constituye territorio soberano peruano”, comenzó diciendo la Cancillería peruana en un comunicado difundido.

Este tipo de actos no contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica que existe entre las comunidades y autoridades peruanas y colombianas de la zona. Acciones innecesarias como la ocurrida distraen los esfuerzos de cooperación que el Perú y Colombia deben priorizar para enfrentar juntos los retos impostergables que afectan negativamente a las poblaciones fronterizas de ambos países”, agregó.

Cabe recordar el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha señalado que la soberanía de la isla que hoy pertenece a territorio peruano corresponde a Colombia argumentado varios tratados suscritos entre ambos países en el siglo pasado.

Perú, entretanto, ha sido enfático en afirmar que la soberanía de la isla no está en discusión.

Las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Lima se han tensado a tal punto que el mandatario colombiano hizo una alocución el pasado 7 de agosto desde Leticia, Amazonas, en la que pidió dijo desconocer a las autoridades peruanas en la isla.

⁠Colombia no reconoce la soberanía de Perú sobre la isla y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona”, dijo el mandatario en medio del aniversario por la Batalla de Boyacá.

Ese mismo día, el gobierno peruano denunció que un avión militar colombiano sobrevoló la isla, lo que fue interpretado como una provocación en medio de la tensión diplomática.

El ministro de Defensa peruano, Walter Astudillo, denunció una violación a la soberanía de su país al momento de dar detalles de lo sucedido.

Pudimos observar la incursión de una aeronave a baja altura, entre 200 a 300 metros de altura que ingresó al espacio aéreo peruano. Fue una violación a nuestra soberanía”, detalló.

“Se hicieron las coordinaciones con la torre de control del aeropuerto de Leticia en la parte colombiana y se llegó a determinar que esta era una aeronave militar del tipo A29, más conocida como Supertucano, con motor de alta potencia”, agregó.

Astudillo agregó que “las autoridades de Colombia dieron las explicaciones del caso aduciendo que no fue intencional esta incursión”.

